Se schimbă structura anului şcolar. DIN NOU! Şcoala ar putea începe în 5 septembrie. Vor fi 5 vacanţe.

Trimestre în loc de semestre, vacanţă intermediară în luna februarie şi început de an şcolar 2022-2023 pe 5 septembrie. Asta propune Ministrul Educaţiei, pe lângă propunerea ca la final de octombrie să existe o vacanță de o săptămână pentru toți elevii, ciclul primar, gimnazial și liceal. În total, într-un an şcolar, am avea cinci vacanţe.