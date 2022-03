Se amână plata ratelor pentru români? Adrian Vasilescu, BNR: "Băncile ar primi un șoc. E o problemă a Guvernului" 

Adrian Vasilescu a fost întrebat dacă BNR va crește dobânzile în perioada următoare. Consilierul BNR spune că actuala criză este una complicată, dar pe datele în privința creditelor neperformante, situația de azi este mult mai bună decât cea de la criza din 2008.

"Trebuie să facem o comparație: avem două crize față-n față, cea din toamna lui 2008 și criza care a început în primăvara lui 2020. Cea din urmă este în plină desfășurare, este foarte complicată. Foarte mulți analiști chiar oameni de la vârful Băncii Centrale Europene și de la FED au subliniat că este cea mai gravă criză de după cel de-al Doilea Război Mondial. Și totuși dacă vom compara datele din punctul de vedere al creditării din criza asta și din criza trecută vom vedea că ele sunt incomparabile. Dacă în timpul crizei din 2008 și cât a durat ea, până în 2013, creditarea a avut un șoc, a fost în cădere. A fost un șoc foarte puternic. Din cauza asta și restanțele la credite au fost foarte mari. Acum vorbim de 4% și spuneți că este o creștere teribilă. Păi cum comparăm creditele neperformante de 4% din această criză cu cele de aproape 30% din criza trecută?" a spus Adrian Vasilescu la emisiunea Income de la Antena 3.

Amânarea plății ratelor. Vasilescu: "Numai Guvernul poate să stabilească"

Adrian Vasilescu a fost întrebat de asemenea, despre posibilitatea ca românii să beneficieze de o amânare a plății ratelor.

"Amânarea plății ratelor e o problemă care nu se poate vedea corect la Banca Națională. BNR are un tablou exact al realității financiare din această seară, dar nu are un tablou exact al problemelor cu care se confruntă populația în ansamblul ei. Asta e o problemă a Guvernului și numai Guvernul poate să stabilească la această oră dacă este bine sau nu să se ajungă la o amânare a ratelor. În 2020 a fost luată o asemenea decizie și ne aducem aminte, a durat destul de mult până când populația a fost amânată de la plata creditelor. Sigur că băncile ar primi ca un șoc această măsură, dar aici nu are importanță ce gândesc băncile. E o problemă a populației, a societății și a guvernului," a mai spus Vasilescu.

