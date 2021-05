Școala după pandemie. Cîmpeanu: Vom merge mai mult către învățământul online. Văd varianta unor școli pilot

"Sunt domenii cu pregătire teoretică unde educaţia va merge mai mult spre online"

"Cu toţii ne dorim să nu existe un val patru. Dacă va exista, va trebui să fim pregătiţi. Dacă nu va exista, nici măcar atunci nu pot garanta că nu vor fi cursuri online pentru că, atâta vreme cât am descoperit importanța abilitaţilor digitale şi, atâta vreme cât şi elevii, şi studenţii, şi cadrele didactice și-au îmbunătăţit abilităţile digitale... Sunt domenii în care predarea online adecvată, făcută cum trebuie, cu profesori pregătiţi, cu infrastructură adecvată poate fi eficientă, în anumite domenii.

Evident că nu poate fi adecvată în medicină sau în inginerie sau în domenii care necesită abilităţi practice. Sunt domenii cu pregătire teoretică unde, că ne place sau nu ne place, că ne dorim sau nu, după ce vom fi încheiat această pandemie, educaţia va merge mai mult spre online. Dacă nu vom avea un val patru, 10% probabil vor dori să continue în online. Îmi place să cred că vor dori exact în acele domenii în care există toate condiţiile întrunite pentru o predare online adecvată", a spus Sorin Cîmpeanu, în emisiunea Sinteza Zilei, de la Antena 3.

"Văd varianta unor școli pilot"

Întrebat dacă vede fiabilă varianta în care elevii sau părinţii pot opta să rămână în online, de la toamnă, dacă va trece pandemia, acesta a mai spus: "Nu. Văd varianta unor școli pilot în care se întrunesc toate condiţiile - de la profesori pregătiţi pentru predarea online, de la alcătuirea conţinutului până la evaluare - școli în care este infrastructura pregătită, școli care te anunţă de la bun început că "dacă te înscrii la noi, vei face acea parte de cursuri care se potriveşte în online".

"Că ne place sau nu ne place, că ne dorim sau nu, eu sunt convins că vom merge mai mult decât am mers până în martie 2020 către învățământul online. Am avansat şi un procent, sub 10%, acolo unde se potriveşte, acolo unde este învăţământ teoretic, acolo unde conţinuturile sunt deja dezvoltate şi pregătite şi profesorii de asemenea", a spus Sorin Cîmpeanu.

"PNRR-ul doreşte să realizeze 10.000 de laboratoare de chimie, de fizică, de biologie. Acele laboratoare necesita prezenţă fizică. Sunt discipline teoretice care ar putea să fie făcute online, cu condiţia să fie făcute voluntar şi nu la impuse, aşa cum am intrat cu toţii în online, unde nu am fost pregătiţi", a mai spus ministrul Educației.