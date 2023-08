Scenariu - ce s-ar întâmpla dacă Rusia ar ataca România. Gen. (r) Ben Hodges, avertisment. "Drumurile şi căile ferate nu vor ajuta NATO să se deplaseze rapid"

"Cred că infrastructura din România este într-o stare jalnică, ca să fiu sincer. Este foarte greu să transporți lucruri în interiorul României. Drumurile și căile ferate nu vor ajuta forțele române sau cele NATO să se deplaseze rapid pentru a putea respinge un atac rusesc. Sau o vor face, dar cu costuri mari. E multă muncă în ceea ce privește șoselele și căile ferate pentru a permite deplasarea rapidă a vehiculelor grele”, a spus generalul american în rezervă pentru Digi24.

România, deficitară şi la capitolul apărare anti-aeriană

"În primul rând, (România) nu are o apărare antiaeriană suficentă. Nimeni, nici măcar SUA, nu are suficiente rachete antiaeriene. Vedem cum Rusia folosește rachete de milioane de dolari, arme de precizie, împotriva unor ținte civile. Asta înseamnă că avem nevoie de mai multe capacități antiaeriene pentru a ne proteja orașele, nu doar infrastructura.

În al doilea rând: arme precise cu rază lungă de acțiune. Vorbim aici despre HIMARS și alte sisteme similare care să le permită trupelor române să atace în adâncime. HIMARS este, evident, cel mai la îndemână exemplu. La final: producția de muniție. Cu toții suntem în urmă, inclusiv SUA, nu am mai produs muniții și acesta cred că este un domeniu în care România trebuie să investească -în producția de muniție, artilerie", a mai punctat generalul american.

Soldaţii români, lăudaţi: Ultimul lucru pe care şi-l doreşte Rusia este să se bată cu România

"Am fost alături de militarii români în Afganistan și am văzut calitățile acestora. Am observat că s-au făcut eforturi pentru modernizare, nu doar din punct de vedere al tehnicii de luptă, dar și în ceea ce privește nivelul de pregătire, disciplina și permanenta îmbunătățire a armatei - toate începute cu mai mulți ani în urmă. I-am cunoscut pe generalii Ciucă (Nicolae Ciucă, actualul lider al PNL n.r.), Petrescu (Dan Petrescu, șeful Statului Major al armatei - n.r.), Berdilă (cel mai probabil Ioan Berdilă, locțiitor al șefului Statului Major n.r.) și alți ofițeri excelenți, ofițeri tineri și soldați din forțele române. Cred că ultimul lucru pe care și-l dorește Rusia este să se bată cu România. Uitați-vă la cât de prost s-a comportat armata rusă în Ucraina. Au pierdut majoritatea unităților lor de elită și cele mai bune echipamente. S-au dus. Vor mai trece ani de zile până vor reuși să atingă nivelul pe care îl aveau acum câțiva ani. Nu sunt impresionat, dar trebuie să fim pregătiți în cazul în care vor folosi rachete cu rază lungă împotriva țintelor civile”, a spus generalul american.







