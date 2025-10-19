€ 5.0889
|
$ 4.3489
|

Subcategorii în Stiri

 
Data publicării: 09:37 19 Oct 2025

Scandal diplomatic între SUA–Columbia: Președintele Petro acuză Washingtonul de violarea apelor teritoriale și uciderea unui pescar
Autor: Tiberiu Vasile

trump-razboi-isis_72671500 Foto: Agerpres
 

Președintele Columbiei, Gustavo Petro, acuză Statele Unite că au intrat ilegal în apele columbiene și au ucis un pescar în timpul unei operațiuni militare antidrog în Marea Caraibelor.

Președintele Columbiei, Gustavo Petro, acuză Statele Unite că au intrat ilegal în apele teritoriale columbiene și că sunt responsabile pentru moartea unui pescar, în timpul unei operațiuni militare din Marea Caraibilor prezentată drept acțiune antidrog.

Într-un mesaj publicat pe platforma X, liderul columbian a transmis că „funcţionari ai guvernului american au comis un asasinat şi au încălcat suveranitatea apelor noastre teritoriale”, precizând că așteaptă „explicaţii” din partea Washingtonului.

Petro susține că victima, Alejandro Carranza, nu era implicată în traficul de droguri, ci își câștiga existența din pescuit. Potrivit președintelui, bărbatul ar fi fost ucis în septembrie, în urma unui atac al forțelor americane asupra bărcii sale.

Bogota critică ferm prezența militară americană din zonă

Statele Unite au mobilizat în ultimele luni importante resurse militare în zona Caraibelor, inclusiv șapte nave și avioane de luptă cu tehnologie stealth,în cadrul unei campanii care, potrivit oficialilor americani, are ca scop combaterea traficului de narcotice. De la începutul lui septembrie, aceste operațiuni s-au soldat cu cel puțin 27 de persoane ucise, în șase atacuri distincte.

Există însă controverse majore legate de legitimitatea acestor intervenții, întrucât țintele nu ar fi fost capturate sau audiate, iar loviturile ar fi avut loc în ape internaționale sau în apropierea țărilor riverane, fără acordul acestora.

„Alejandro Carranza este pescar, noi am crescut în familii de pescari (...) nu este corect ca ei să fie bombardaţi în acest mod. Este o persoană nevinovată care plecase să-şi câştige pâinea zilnică”, a declarat Audenis Manjarres, o apropiată a familiei, pentru postul RTVC Noticias, afirmând că a recunoscut ambarcațiunea în imaginile cu atacul din 15 septembrie difuzate de presa internațională.

Bogota critică ferm prezența militară americană din zonă, considerând că aceasta are și o miză politică, vizând în special Venezuela. Administrația de la Caracas, condusă de Nicolas Maduro, este acuzată de președintele american Donald Trump că ar coordona o rețea de trafic de droguri către SUA.

Înainte de a vorbi despre cazul lui Alejandro Carranza, Gustavo Petro anunțase că un alt columbian, supraviețuitor al unui atac asupra unui submarin suspectat de transport de droguri în Marea Caraibilor, a revenit în țară, conform Agerpres.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

sua
america
donald trump
columbia
operatiuni militare
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 12 minute
Victor Negrescu, reales în funcția de vicepreședinte al social-democraților europeni (PES)
Publicat acum 19 minute
Explozie bloc Rahova: Unde s-ar fi produs a doua deflagrație
Publicat acum 51 minute
BNR: Tezaurul românesc din Rusia rămâne „o datorie morală”. Ce soluții are Bucureștiul pentru a recupera aurul pierdut acum un secol
Publicat acum 1 ora si 5 minute
Declin economic uriaș pentru Rusia. Veniturile din vânzări de petrol și gaze, în scădere drastică
Publicat acum 1 ora si 6 minute
Alertă în Voluntari. Două mașini au luat foc, iar incendiul s-a extins la o țeavă de gaze - FOTO / VIDEO
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 17 Oct 2025
”În atenția proprietarilor: în niciun caz nu contactați Distrigaz”. Ce se întâmplă în majoritatea blocurilor din țară cu adevărat
Publicat acum 15 ore si 53 minute
Avocata Vasilica Enache a murit în blocul din Rahova. O rudă spune că explozia a avut loc în apartamentul ei
Publicat pe 17 Oct 2025
Adrian Năstase, în doliu! Mesaj dureros
Publicat pe 17 Oct 2025
După explozia de la blocul Sectorul 5, vine întrebarea pe care nimeni nu vrea să o audă
Publicat pe 17 Oct 2025
Tăcerea care transformă blocurile în bombe cu ceas. Cazul lui Aurel: „Te dezmembrez dacă mai suni la gaze!”
 
esca barbara un nou fake news Esca Barbara, un nou fake-news

de Val Vâlcu

cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

gafele lui nicusor dan sunt diferite de gafele vioricai dancila sau e periculoso sporgersi Gafele lui Nicușor Dan sunt diferite de gafele Vioricăi Dăncilă sau ”E pericoloso sporgersi”?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close