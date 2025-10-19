Scandal diplomatic între SUA–Columbia: Președintele Petro acuză Washingtonul de violarea apelor teritoriale și uciderea unui pescar

Președintele Columbiei, Gustavo Petro, acuză Statele Unite că au intrat ilegal în apele teritoriale columbiene și că sunt responsabile pentru moartea unui pescar, în timpul unei operațiuni militare din Marea Caraibilor prezentată drept acțiune antidrog.

Într-un mesaj publicat pe platforma X, liderul columbian a transmis că „funcţionari ai guvernului american au comis un asasinat şi au încălcat suveranitatea apelor noastre teritoriale”, precizând că așteaptă „explicaţii” din partea Washingtonului.

Petro susține că victima, Alejandro Carranza, nu era implicată în traficul de droguri, ci își câștiga existența din pescuit. Potrivit președintelui, bărbatul ar fi fost ucis în septembrie, în urma unui atac al forțelor americane asupra bărcii sale.

Bogota critică ferm prezența militară americană din zonă

Statele Unite au mobilizat în ultimele luni importante resurse militare în zona Caraibelor, inclusiv șapte nave și avioane de luptă cu tehnologie stealth,în cadrul unei campanii care, potrivit oficialilor americani, are ca scop combaterea traficului de narcotice. De la începutul lui septembrie, aceste operațiuni s-au soldat cu cel puțin 27 de persoane ucise, în șase atacuri distincte.

Există însă controverse majore legate de legitimitatea acestor intervenții, întrucât țintele nu ar fi fost capturate sau audiate, iar loviturile ar fi avut loc în ape internaționale sau în apropierea țărilor riverane, fără acordul acestora.

„Alejandro Carranza este pescar, noi am crescut în familii de pescari (...) nu este corect ca ei să fie bombardaţi în acest mod. Este o persoană nevinovată care plecase să-şi câştige pâinea zilnică”, a declarat Audenis Manjarres, o apropiată a familiei, pentru postul RTVC Noticias, afirmând că a recunoscut ambarcațiunea în imaginile cu atacul din 15 septembrie difuzate de presa internațională.

Bogota critică ferm prezența militară americană din zonă, considerând că aceasta are și o miză politică, vizând în special Venezuela. Administrația de la Caracas, condusă de Nicolas Maduro, este acuzată de președintele american Donald Trump că ar coordona o rețea de trafic de droguri către SUA.

Înainte de a vorbi despre cazul lui Alejandro Carranza, Gustavo Petro anunțase că un alt columbian, supraviețuitor al unui atac asupra unui submarin suspectat de transport de droguri în Marea Caraibilor, a revenit în țară, conform Agerpres.