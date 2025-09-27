€ 5.0772
Data actualizării: 15:17 27 Sep 2025 | Data publicării: 14:59 27 Sep 2025

Șase copii au murit în spital din cauza unei bacterii. Exemplu din țările nordice. De ce nu va rezolva nimic ce se întâmplă acum
Autor: Roxana Neagu

copil mic Foto: Pixabay
 

Șase copii au murit în spitalul de pediatrie din Iași, la ATI, acolo unde o bacterie și-a făcut loc și i-a infectat în cel mai crud mod.

Jurnalistul Val Vâlcu a vorbit despre situația din Iași, acolo unde copiii, aflați deja în stare gravă, au luat bacteria care le-a fost fatală. Acesta atenționează că respectarea procedurilor sanitare, cu strictețe, ar trebui să se întâmple zilnic, în orice condiții. De asemenea, precizează că a pune anchetatorii pe medicii din spitale nu va rezolva nicicum situația, ci îi va speria și mai tare, rezultatul fiind tocmai contrar celui dorit. 

”Aceste infecții sunt, de fapt, evenimente adverse. Dacă infecțiile nosocomiale au început să fie raportate, sigur, birocratic, se îndeplinesc indicatorii respectivi. Dar evenimentele adverse, greșelile, situațiile în care nu merge bine un tratament nu se raportează exact din această cauză: ”să vină Poliția, premierul, Corpul de Control, să ajungem cu medicii în cătușe”. Este greșit și de asta nu se va rezolva nimic. În țările nordice, unde sunt cele mai bune performanțe în ceea ce privește combaterea acestor situații de neevitat în spitalele din lume, evenimentele adverse nu pot fi folosite în instanță. Se raportează pentru a învăța, pentru a elimina cauza, pentru a nu se mai repeta, nu ca să vină Poliția, Procuratura. Altfel, există tentația omenească de a ascunde. (...) Aceasta e performanța sistemului sanitar românesc - referitor la raportarea târzie. Alocăm cele mai puține resurse către sistemul medical, din Europa” a spus Val Vâlcu, adăugând că, în ciuda investițiilor în infrastructură și-n personal, cultura organizațională se schimbă greu. 

Jurnalistul a mai precizat că actul medical în ATI este unul complex și, dacă există o singură greșeală, se poate ajunge la astfel de situații, explicând că trebuie să fie o activitate zilnică atentă și organizată, nu o reacție de moment. 

Cazurile care ajung la ATI sunt grave. Val Vâlcu a precizat că ”practic, nu acea bacterie este cauza, ea accentuând, grăbind efectele altor afecțiuni ale copiilor, cu care se luptau medicii”, adăugând că un copil sănătos, cu o imunitate crescută, ar fi mai greu de afectat de o asemenea bacterie. 

Citește și: Ce trebuie să știi despre Serratia Marcescens, bacteria care a ucis 6 copii la Spitalul Sf. Maria din Iași

Cu privire la raportarea târzie, jurnalistul a precizat că a existat o aplicație pentru raportarea infecțiilor nosocomiale, asupra căreia și-au manifestat influența mai multe instituții până când au- practic- îngropat-o. 

Amintim că șase copii au murit la Spitalul ”Sfânta Maria” din Iași, spital de pediatrie, după ce au luat această bacterie de la Terapie Intensivă. 

copii
spital
iasi
morti
pediatrie
bacterie
