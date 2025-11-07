Să fie duel între Peter și Vasile! Smiley: „Singurul concurent care m-a făcut să plâng”

În prima confruntare a serii, Peter Donegan și Vasile Mălai au urcat pe scenă pentru a demonstra cine merită să continue în competiție.

În această etapă, doi concurenți din aceeași echipă cântă împreună, iar antrenorul trebuie să aleagă unul dintre ei pentru a merge mai departe. Cealaltă voce mai poate fi salvată de unul dintre ceilalți mentori, dar doar doi concurenți pot fi astfel preluați în fiecare rundă.

Cei doi au cântat piesa ”Say something” de la Justin Timbarlake și au luptat pentru a putea trece în etapa următoare.

Reacțiile juraților

Tudor Chirilă: „Bă, Vasile, este evident că tu ai avut în Peter un fel de frate mai mare. Se simte asta din cum cântați. Dar mie mi-a plăcut prospețimea din vocea ta. Mi-a plăcut cum ai făcut fața acestui duet. Peter este evident profesionistul de pe această piesă, dar totuși recomandarea mea este că trebuie să răsplătim și munca de a te ridica la un anumit nivel al acestei piese și atunci eu o să merg cu Vasile”.

Theo Rose: „Suntem de acord într-o privință, mai exact că, să-i faci față lui Peter în etapa asta a concursului poate fi o provocare mare.

Dar să știi, Vasile, ai ieșit în evidență, ai reușit să ieși în evidență pe piesa asta lângă un asemenea partener, ceea ce e mare lucru. Dar diferența e evident că o face experiența. O să îl votez pe Peter”.

Irina Rimes: „Eu nu sunt așa de acord cu colegii mei. Eu dacă aș sterge din memorie audițiile, mie mi-ar fi destul de greu să aleg. Chiar dacă surpriza pentru mine în seara asta a fost Vasile, totuși o să merg cu Peter”.

Smiley: „Vasile e singurul concurent care m-a făcut să plâng”

Smiley: „Le mulțumesc, colegilor mei, pentru vorbele frumoase. Într-adevăr, Peter a fost un frate mai mare pentru Vasile. M-am bucurat foarte tare că Peter l-a mai îmbărbătătat un pic.

Vasile are o voce foarte, foarte frumoasă și o sensibilitate aparte. Cred că este singurul concurent de la vocea României care m-a făcut să plâng pe scenă. Îți mulțumesc pentru treaba asta. Și cred că a fost un câștig pentru amândoi să fiți împreună în duetul ăsta.

Dar voi merge mai departe cu Petrică”.

Drumul lui Vasile în competiție s-a încheiat

Niciun alt jurat nu l-a salvat pe Vasile, astfel încât acesta a părăsit scena „Vocea României”. Smiley a subliniat că talentul și sensibilitatea lui Vasile merită să fie recunoscute și apreciate, chiar dacă nu a mai continuat în competiție.

„Vasile, pentru sensibilitatea lui, pentru timbrul lui vocal merita să mai cânte măcar o dată la Vocea României”, a spus el.

Sezonul 13 continuă cu confruntări intense, iar alegerea cântăreților care merg mai departe rămâne o provocare pentru fiecare antrenor.

Din păcate pentru Vasile, drumul său în concurs s-a oprit aici, deoarece niciun alt jurat nu l-a salvat.