S-a terminat cu azilul în Grecia. Vor exista doar două opțiuni

Azilul în Grecia urmează să apună odată cu noul proiect de lege.

Ministrul Migrației și Azilului, Thanos Plevris, a subliniat miercuri poziția intransigentă a Guvernului față de migrația ilegală, în timpul unei vizite la Centrul de Detenție Pre-Plecare pentru Migranți (PROKEKA) din Amygdaleza, arată GreekCityTimes.

Vizita a avut loc înaintea unui vot parlamentar asupra noului proiect de lege privind migrația, emis de Guvern.

Plevris a vizitat centrul, a fost informat despre procedurile de înregistrare și identificare și s-a întâlnit cu membri ai personalului și ofițeri de poliție care lucrează în centru.

După vizita sa, el a declarat:

”În conformitate cu noul cadru, pentru cei care rămân ilegal în țară, vor exista două opțiuni: închisoarea sau returnarea. Este crucial ca toți cei din centru să fie pe deplin informați, astfel încât returnările să poată crește. Scopul nostru este de a accelera semnificativ procedurile de returnare, transmițând un mesaj clar: oricine se află ilegal în Grecia nu poate rămâne” arată sursa citată.

De asemenea, el a lăudat eforturile depuse de organele de drept și de personalul ministerului, menționând rolul lor în ”ducerea unei bătălii importante pe mai multe fronturi, în special în combaterea migrației ilegale” și a promis sprijin continuu din partea Ministerului Migrației și Azilului.

Vizita la Amygdaleza face parte dintr-o inițiativă mai amplă a Ministerului de a inspecta centrele de primire din Grecia. Joi, 21 august, Plevris este programată să viziteze insula Samos.

