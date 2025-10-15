S-a fisurat, în zbor, parbrizul avionului care-l transporta pe secretarul american al Apărării

Avionul militar care îl transporta miercuri pe secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a făcut o aterizare neprogramată în Marea Britanie din cauza unei fisuri în parbrizul aeronavei, a anunţat Pentagonul.



”Avionul a aterizat pe baza procedurilor standard şi toţi cei de la bord, inclusiv Secretarul Hegseth, sunt în siguranţă”, a transmis purtătorul de cuvânt al Pentagonului, Sean Parnell, pe X.



Pete Hegseth se întorcea dintr-o scurtă deplasare la Bruxelles.



Nu este prima dată când un avion militar american care transporta înalţi oficiali a întâmpinat probleme mecanice. În acest an, un avion al U.S. Air Force, cu care secretarul de stat Marco Rubio se deplasa spre Munchen, a fost forţat să revină la Washington din cauza unei probleme mecanice.