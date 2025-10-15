€ 5.0885
Data actualizării: 21:52 15 Oct 2025 | Data publicării: 21:49 15 Oct 2025

BREAKING NEWS S-a fisurat, în zbor, parbrizul avionului care-l transporta pe secretarul american al Apărării
Autor: Roxana Neagu

S-a fisurat, în zbor, parbrizul avionului care-l transporta pe secretarul american al Apărării Foto: Unsplash
 

Aterizare neașteptată în Marea Britanie!

Avionul militar care îl transporta miercuri pe secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a făcut o aterizare neprogramată în Marea Britanie din cauza unei fisuri în parbrizul aeronavei, a anunţat Pentagonul. 

”Avionul a aterizat pe baza procedurilor standard şi toţi cei de la bord, inclusiv Secretarul Hegseth, sunt în siguranţă”, a transmis purtătorul de cuvânt al Pentagonului, Sean Parnell, pe X.

Pete Hegseth se întorcea dintr-o scurtă deplasare la Bruxelles.

Nu este prima dată când un avion militar american care transporta înalţi oficiali a întâmpinat probleme mecanice. În acest an, un avion al U.S. Air Force, cu care secretarul de stat Marco Rubio se deplasa spre Munchen, a fost forţat să revină la Washington din cauza unei probleme mecanice.

