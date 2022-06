S-a dat startul producției de gaze din platoul continental românesc al Mării Negre

Compania Black Sea Oil & Gas SA (BSOG) împreună cu partenerii săi de concesiune, Petro Ventures Resources şi Gas Plus Dacia, anunţă începerea miercuri după-amiază a producţiei de gaze din Proiectul de Dezvoltare Gaze Naturale Midia şi introducerea primelor gaze în Sistemul Naţional de Transport.

Companiile estimează, într-un comunicat, o producţie de 0,5 miliarde de metri cubi de gaze. Producţia la platou va fi de aproximativ 1 miliard de metri cubi de gaze pe an pentru următorii trei ani din cei zece ani de viaţă estimaţi pentru zăcămintele Ana şi Doina.

Proiectul Midia este primul proiect nou de dezvoltare a gazelor naturale din platoul continental românesc al Mării Negre din ultimii 30 de ani şi singurul proiect ȋn dezvoltare aflat în derulare în prezent. Acesta constă în cinci sonde de producţie (o sondă submarină la zăcământul Doina şi patru sonde de producţie la zăcământul Ana), o platformă de producţie monitorizată şi operată de la ţărm, amplasată pe zăcământul Ana şi o conductă submarină de 126 km care asigură transportul gazelor până la noua staţie de tratare a gazelor („STG”) din comuna Corbu, judeţul Constanţa. Gazele tratate sunt livrate în sistemul naţional la staţia de măsurare a gazelor aflată în incinta STG.

Mark Beacom, Directorul General al BSOG, a declarat: „A fost un drum lung şi plin de provocări pentru a ajunge, în sfârşit, în acest moment important pentru ţară. Proiectul MGD a marcat o serie de premiere pentru România, toate realizate în timpul unei pandemii şi, mai recent, a unui conflict în Ucraina care ameninţa să afecteze operaţiunile din Marea Neagră. Rezultatul tuturor acestor eforturi este că Proiectul MGD asigură nu doar 10% din cererea de gaze a României, ci şi deschide calea, poate chiar utilizând infrastructura proiectului nostru, altor proiecte de dezvoltare din platoul continental al Mării Negre aparţinând României. De asemenea, acest proiect lansează o serie de iniţiative de dezvoltare a energiei verzi, ceea ce face ca MGD să devină o infrastructură integrată de tranziţie energetică.”

BSOG, deţinută de Carlyle International Energy Partners şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, este o companie independentă de energie cu sediul în România care desfăşoară operaţiuni de dezvoltare a resurselor de gaze naturale. În prezent, portofoliul companiei este alcătuit din Proiectul MGD şi două licenţe de producţie gaze naturale, zăcămintele Ana şi Doina din perimetrul XV Midia – Zona de Apă de Mică Adâncime în care BSOG deţine o participaţie de 70%. BSOG este compania operatoare în numele parteneriatului cu Petro Ventures Resources SRL (20% participaţie) şi Gas Plus Dacia SRL (10% participaţie).

Gas Plus este al patrulea cel mai mare producător de gaze naturale din Italia activ în principalele sectoare ale industriei gazelor naturale, în special în domeniul explorării, producţiei, achiziţiei, distribuţiei şi vânzării cu amănuntul. La 31 decembrie 2021, grupul avea 43 de concesiuni de exploatare situate pe întreg teritoriul Italiei, un total de aproximativ 1.800 de kilometri de reţea de distribuţie în 40 de municipalităţi, deservind peste 60.000 de utilizatori finali, şi un număr de 159 de angajaţi. Gas Plus deţine o participaţie de 10% în Proiectul MGD şi două licenţe de producţie gaze naturale, zăcămintele Ana şi Doina din perimetrul XV Midia – Zona de Apă de Mică Adâncime.

Petro Ventures, un grup privat de investiţii, deţine o participaţie de 20% în Proiectul MGD şi două licenţe de producţie gaze naturale, zăcămintele Ana şi Doina din perimetrul XV Midia – Zona de Apă de Mică Adâncime.

Vestea ca luna aceasta vom avea prima moleculă de gaz din Marea Neagră care va intra în sistem a fost lansată inițial de premierul Nicolae Ciucă, acum aproximativ 4 săptămâni.

”La sfârșitul lunii iunie vom avea prima moleculă de gaz din Marea Neagră care va intra în sistem”, a mai spus premierul. El a precizat că ”au fost luate măsuri concrete, avem certitudinea că într-o perioadă nu mai mare de cinci ani de zile să putem să deveni independenți din punct de vedere energetic”, a spus Ciucă.

'Parteneriatul (dintre Guvern şi mediul de afaceri) ne-a amintit constant că pentru a deveni performantă o economie are nevoie de predictibilitate, de stabilitate şi are nevoie de încredere, pe care o câştigăm greu şi o pierdem uşor. În momentul de faţă, eu sunt convins că, aşa cum am discutat până acum, am reuşit să dobândim încrederea dumneavoastră, a investitorilor români, am reuşit să dobândim încrederea investitorilor străini şi suntem angajaţi să continuăm pe acest parcurs, pe acest drum, suntem angajaţi să continuăm dialogul şi să găsim împreună soluţii. Vă pot asigura, în calitate de prim-ministru, că avem angajate toate liniile de efort pentru ca aceste obiective să fie asigurate: predictibilitate, stabilitate şi încredere', a mai afirmat Ciucă.

