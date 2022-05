Legea offshore. Ciucă: La sfârșitul lui iunie vom avea prima moleculă de gaz din Marea Neagră care va intra în sistem

Nicolae Ciucă a anunțat că prima investiție Black Sea Oil and Gas în Marea Neagră va demara în iunie.

”La sfârșitul lunii iunie vom avea prima moleculă de gaz din Marea Neagră care va intra în sistem”, a mai spus premierul. El a precizat că ”au fost luate măsuri concrete, avem certitudinea că într-o perioadă nu mai mare de cinci ani de zile să putem să deveni independenți din punct de vedere energetic”, a spus Ciucă.

Ciucă: Guvernul are angajate toate liniile de efort pentru ca economia să performeze

Guvernul are angajate 'toate liniile de efort' pentru a asigura predictibilitatea, stabilitatea şi încrederea de care are nevoie economia românească pentru a deveni performantă, a declarat, miercuri, prim-ministrul Nicolae Ciucă. El a participat la cea de-a X-a ediţie a evenimentului Romanian Business Leaders Summit.

'Parteneriatul (dintre Guvern şi mediul de afaceri) ne-a amintit constant că pentru a deveni performantă o economie are nevoie de predictibilitate, de stabilitate şi are nevoie de încredere, pe care o câştigăm greu şi o pierdem uşor. În momentul de faţă, eu sunt convins că, aşa cum am discutat până acum, am reuşit să dobândim încrederea dumneavoastră, a investitorilor români, am reuşit să dobândim încrederea investitorilor străini şi suntem angajaţi să continuăm pe acest parcurs, pe acest drum, suntem angajaţi să continuăm dialogul şi să găsim împreună soluţii. Vă pot asigura, în calitate de prim-ministru, că avem angajate toate liniile de efort pentru ca aceste obiective să fie asigurate: predictibilitate, stabilitate şi încredere', a afirmat Ciucă.

Potrivit premierului, Guvernul este angajat într-o abordare pro-business, care a fost demonstrată prin susţinerea investiţiilor publice şi private, reflectată în alocările de la bugetul de stat, precum şi în pachetul 'Sprijin pentru România', adoptat cu susţinerea tuturor membrilor coaliţiei de guvernare. '60% din acest pachet de sprijin este destinat investiţiilor şi, de asemenea, este datoria noastră să ne ocupăm de persoanele vulnerabile şi, în acest sens, 40% din suma alocată pentru pachetul 'Sprijin pentru România' se îndreaptă în această direcţie. De asemenea, am avut ca obiectiv să protejăm economia, am avut ca obiectiv să promovăm digitalizarea, să promovăm energia verde', a explicat Nicolae Ciucă.

Prim-ministrul a evidenţiat, totodată, că este esenţială în perioada imediat următoare valorificarea fondurilor de care beneficiază România prin programele europene şi, mai ales, a oportunităţilor oferite de Programul Naţional de Redresare şi Rezilienţă.

'60% din aceste oportunităţi sunt dedicate proiectelor de mediu şi celor de transformare digitală. Avem resurse importante pe care trebuie să le direcţionăm, să le mobilizăm în acest sens. (...) Am să ofer câteva repere ale resurselor pe care le vom utiliza. Când zic 'le vom utiliza', mă refer la a le utiliza împreună cu dumneavoastră. Discutăm de modernizarea infrastructurii, inclusiv electrificare - 3,9 miliarde de euro, mobilitate urbană - 1,8 miliarde euro, energie curată - 855 de milioane de euro, eficienţă energetică a clădirilor - 2,7 miliarde, biodiversitate şi protecţia mediului - 1,1 miliarde, digitalizarea administraţiei publice - 1,5 miliarde, digitalizarea sistemului de sănătate - 470 de milioane şi, nu în ultimul rând, digitalizarea educaţiei - 881 de milioane. Alocăm fonduri pentru energia verde, pentru eficienţa energetică, pentru transport fără poluare şi mediu curat', a amintit Ciucă.

Conform şefului Executivului, la creşterea economică înregistrată în primul trimestru al acestui an de 6,5% faţă de perioada similară a anului trecut şi 5,2% faţă de trimestrul precedent au contribuit atât 'puterea de a face faţă crizelor' a mediului de afaceri, precum şi atitudinea 'corectă' şi 'responsabilă' a Guvernului. 'Încă o dată, vreau să vă asigur că vom continua în această direcţie. (...) Ne bucurăm de rezultate în sine, dar, în acelaşi timp, conştientizăm cât de mult avem de făcut în continuare, cât de mult trebuie să colaborăm în continuare pentru a asigura coerenţă acestui rezultat de etapă', a transmis Nicolae Ciucă.

Premierul Ciucă - Eric Faillnet, discuții marți despre exploatarea gazelor naturale la Marea Neagră

Amintim faptul că premierul Nicolae-Ionel Ciucă s-a întâlnit marți, la Palatul Victoria, cu Eric Faillnet, director al Grupului Carlyle International Energy Partners, principalul acționar al companiei Black Sea Oil&Gas.

În cadrul întrevederii, prim-ministrul României a salutat interesul investitorilor față de începerea exploatării gazelor naturale la Marea Neagră, prin dezvoltarea Proiectului de la Midia, care va asigura, începând din acest an, zece la sută din producția necesară la nivel național.



“Pentru români, este un obiectiv esențial, în demersul de a obține independența de aprovizionare față de gazul rusesc, a declarat Prim-ministrul. Guvernul încurajează investițiile în sectorul energetic, iar țara noastră se numără printre statele europene care își pot gestiona în bună măsură cantitatea de gaze naturale pentru consumul intern. Noua lege offshore, pe care am inițiat-o la nivelul Coaliției de guvernare și care va fi adoptată curând, creează un cadru predictibil și stabil investitorilor. Oferind un echilibru între interesele statului și cele ale mediului de privat, România are oportunitatea de a deveni chiar exportator în regiune, după dezvoltarea exploatărilor de gaze la Marea Neagră.” Vezi articolul aici!

