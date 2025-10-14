€ 5.0903
Data actualizării: 12:13 14 Oct 2025 | Data publicării: 12:13 14 Oct 2025

S-a anunțat oficial cine este cap de afiș pentru Electric Castle 2026
Autor: Alexandra Curtache

electric Foto: Captura Youtube
 

Electric Castle va avea loc anul următor între 16 și 19 iulie la Bonțida, iar organizatorii promit o ediție plină de surprize și show-uri memorabile pentru fanii muzicii internaționale.

Clujul va vibra din nou la ritm de rock și pop: organizatorii festivalului Electric Castle au anunțat oficial artiștii cap de afiș pentru 2026: Twenty One Pilots și The Cure.

The Cure: legenda rock-ului, revenire spectaculoasă

Organizatorii Electric Castle au descris prezența trupei britanice ca un moment de excepție pentru fanii muzicii rock: „În istoria muzicii rock, e greu de găsit o trupă care să migreze atât de natural între piese psihedelice precum Caterpillar, la hit-uri altrock ca Just Like Heaven, trecând prin piese cu note post-punk precum A Forest sau cu un strop de pop ca Friday I'm in Love. The Cure este, pur şi simplu, The Cure”, conform Agerpres.

De la înființarea în 1978, trupa a oscilat între perioade foarte prolifice și pauze lungi, cea mai recentă durând aproape 16 ani între albume. Discografia lor include 14 albume, iar cel mai recent, Songs Of A Lost World, a fost apreciat de critici drept unul dintre cele mai bune materiale din 2024. Organizatorii subliniază că noua generație i-a descoperit pe veterani datorită susținerii unor artiști tineri precum Yungblud, Olivia Rodrigo sau Gracie Abrams.

Twenty One Pilots: show garantat de la primul până la ultimul minut

Despre duo-ul american, organizatorii Electric Castle notează: „Twenty One Pilots au evoluat de la un proiect indie la statutul de superstaruri globale, bazându-se pe un stil foarte fluid, ce combină rock alternativ, hip-hop și pop. Au fost prima trupă din istorie care a avut toate piesele de pe două albume (Blurryface și Vessel) certificate RIAA Gold, un record Guinness”, conform aceleiași surse.

Trupa a mai fost prezentă la Bonțida în 2022, iar atmosfera creată de fani a rămas memorabilă: publicul cântă și dansează neîncetat, de la primul până la ultimul bis. Concertul de la Electric Castle 2026 va fi unul dintre ultimele spectacole susținute de twenty one pilots în Europa, înainte ca turneul lor să continue pe alte continente până în 2029.

Detalii despre ediția 2026

Ediția din 2026 a Electric Castle se va desfășura între 16 și 19 iulie la Bonțida, continuând tradiția festivalului de a aduce artiști de renume internațional și experiențe muzicale variate.

Organizatorii promit că lineup-ul complet va fi anunțat în perioada următoare, dar deja capetele de afiș au stârnit entuziasm uriaș printre fani.

