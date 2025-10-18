Rușii și ucrainenii au acceptat un armistițiu local. Unde se oprește focul

Lucrările pentru restabilirea alimentării cu energie la centrala nucleară Zaporojie, aflată sub control rus și fără curent de patru săptămâni, au fost demarate, a anunțat Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA), relatează The Kyiv Independent.

Potrivit unui comunicat publicat pe platforma X (fost Twitter), agenția a lansat un „plan complex de reparații”, după ce au fost stabilite zone de încetare a focului care să permită intervențiile în siguranță.

Directorul general al AIEA, Rafael Grossi, a precizat că „ambele părți au colaborat constructiv” cu agenția pentru implementarea planului și a subliniat importanța restabilirii alimentării externe: „Restabilirea alimentării externe cu energie este esențială pentru siguranța și securitatea nucleară.”

Problemele au început luna trecută

Problemele au început pe 23 septembrie, când un atac rusesc a afectat o linie de înaltă tensiune, deconectând centrala de la rețeaua electrică a Ucrainei. În prezent, Zaporojie, cea mai mare centrală nucleară din Europa, nu produce energie pentru rețea și funcționează doar cu generatoare diesel de rezervă, suficiente pentru menținerea funcțiilor esențiale de siguranță.

Aceasta reprezintă a zecea și cea mai lungă pană de curent de la ocuparea centralei, survenită în martie 2022, imediat după începutul invaziei ruse pe scară largă.

AIEA a confirmat că lucrările de reparare a liniilor externe au început după patru săptămâni de întrerupere, după ce au fost stabilite zone locale de încetare a focului pentru siguranța echipelor de intervenție.

Ggeneratoarele diesel nu sunt concepute pentru a menține funcționarea centralei pe termen lung

Energoatom, operatorul nuclear de stat al Ucrainei, avertizase că generatoarele diesel nu sunt concepute pentru a menține funcționarea centralei pe termen lung, ceea ce face restaurarea rapidă a alimentării externe extrem de importantă.

Centrala de la Zaporojie rămâne un punct strategic și sensibil, fiind sub ocupație rusă încă de la începutul războiului.