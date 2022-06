Rușii au lansat vodka ”Lacrimile lui Zelensky”. Ediție limitată (Video)

Cel puțin asta reiese dintr-un videoclip care circulă pe rețelele de socializare, pe măsură ce forțele președintelui rus Vladimir Putin au înregistrat succes în Ucraina în acest weekend.

În timp ce trupele lui Putin au lansat duminică un atac în apropiere de Severodonețk, un oraș vital din estul Ucrainei, un videoclip care circulă pe rețelele de socializare arată că o sticlă de vodcă numită ”Lacrimile lui Zelensky” este vândută în supermarketurile din Moscova.

Clipul de șapte secunde arată un bărbat care ține sticla în mâna dreaptă. Pe etichetă scrie ”Lacrimile lui Zelensky” în rusă, alături de expresia ”ediție limitată” scrisă mai jos în engleză.

Sticla îl înfățișează și pe președintele ucrainean ștergându-și aparent o lacrimă de pe ochiul drept, potrivit Newsweek. Sursa citată nu a putut verifica în mod independent unde a fost filmat videoclipul sau autenticitatea sticlei de vodcă.

Russian vodka brands include Putinka, Medvedevka and Yeltsinka. Now “Zelensky’s Tears” is apparently on sale at Moscow’s supermarkets. pic.twitter.com/zqybhDsFDd