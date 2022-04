Omagiu adus preşedintelui Ucrainei! S-a lansat vodka Zelenski. Şi nu e deloc ieftină!

Brand-ul de votcă a fost lansat în Elveția, iar momentan, doar elvețienii, nemții și britanicii se pot delecta cu băutura Zelenski. Prețul pentru 0,5 litri este de 40 de franci elveției, aproximativ 200 de lei. Denumită ”cea mai influentă marcă de băuturi din lume”, fondatorii campaniei #DrinkForPeace promit 5 euro din fiecare sticlă vândută să meargă către un fond destinat locuitorilor greu încercați de războiul din Ucraina. În plus, aceștia promit să doneze 100% din veniturile lor pentru reconstrucția Ucrainei. ”Platforma este în prezent înființată și invităm toate celelalte companii de băuturi din întreaga lume să susțină #DrinkForPeace”, se mai precizează pe site. Potrivit The Grocer, băutura are un gust deosebit, distins iar cei care au încercat-o până acum au mărturisit că "e altceva!" Potrivit unui anunț, stocurile au fost deja epuizate, însă băutura va fi în curând din nou disponibilă.

SUA trimite Ucrainei echipament greu

Casa Albă a transmis că Joe Biden l-a anunţat miercuri pe Volodimir Zelenski că Statele Unite acordă Ucrainei un nou ajutor militar în valoare de 800 de milioane de dolari - constând în echipament greu. Acest nou ajutor militar constă în echipament ”foarte eficient pe care l-am mai livrat” Ucrainei, dar şi în ”capacităţi noi”, inclusiv ”sisteme de artilerie” şi ”mijloace blindate de transport”, anunţă Executivul american, scrie News.ro. Casa Albă anunţă, de asemenea, că a dat undă verde transferului unor elicoptere în Ucraina. Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski anunţă la rândul său, într-un mesaj postat pe Twitter, că a discutat cu omologul său american despre ”un nou plan al unui ajutor militar şi, eventual, economic”.

