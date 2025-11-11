€ 5.0854
DCNews Homepage Rusia a atacat din nou Odesa: Dronele au provocat pagube majore
Data publicării: 10:39 11 Noi 2025

Rusia a atacat din nou Odesa: Dronele au provocat pagube majore
Autor: Elena Aurel

kiev-ucraina-atac-rusesc-drone_59506300 Sursa foto: Agerpres; Foto cu rol ilustrativ
 

Un atac masiv cu drone al Rusiei a avariat infrastructura energetică și cea feroviară din regiunea Odesa.

Un nou atac masiv al Rusiei cu drone, în noaptea de luni spre marţi, a avariat infrastructura energetică şi pe cea a companiei feroviare publice ucrainene Ukrainian Railways (Ukrzaliznytsia), în regiunea Odesa (sudul ţării), potrivit informaţiilor furnizate de guvernatorul, Oleg Kiper, citat de EFE, citată de Agerpres. 

"Ca urmare a atacului, au izbucnit incendii la mai multe infrastructuri energetice", a scris Kiper pe contul său de Telegram.

Kiper a adăugat că un depozit al companiei feroviare şi una dintre clădirile sale administrative au fost, de asemenea, afectate.

De la începutul toamnei, Rusia atacă practic în fiecare noapte infrastructurile energetice ucrainene. De asemenea, din august, dronele sale vizează constant infrastructurile energetice ucrainene.

Forţele ucrainene lansează la rândul lor atacuri constante cu drone împotriva rafinăriilor şi altor infrastructuri energetice ruseşti.

Şeful Centrului de combatere a dezinformării de pe lângă Consiliului pentru Securitate Naţională al Ucrainei, Andrii Kovalenko, a indicat pe contul său de Telegram că o rafinărie din regiunea rusă Saratov a fost lovită de drone în timpul nopţii. 

razboi ucraina
federatia rusa
odesa
