Roxen, reprezentanta României la Eurovision: Sunt băiat în corp de fată

Întrebată de fani dacă face parte din comunitatea LGBT, Roxen a spus că "tot timpul am crezut că sunt băiat în corp de fată. Mama îşi dorea foarte mult fată, a aflat că o să fiu băiat la radiografie (n.r. ecografie) şi a fost super tristă şi s-a rugat foarte mult să fiu fată şi cred că şi-a pus amprenta şi am rămas tot băiat, doar că sunt fată, sunt în corp de fată", a declarat Roxen pe Tik Tok.

Roxen, făcută praf de Trăistariu după Eurovision

"Părerea mea e că ea trebuia să fie mai statică, are răgușeala ei, aduce a Billie Eilish și este ok, are maniera ei, și-ar fi pus în valoare mai mult glasul, să facă alții în jurul ei show, e foarte greu să dansezi și să cânți în același timp. Am trăit povești din astea la Te cunosc de undeva. Ea abia își duce partitura până la capăt. Nu mi s-a părut nimic interesant. Nu mă deranjează show-ul ei, dar se chinuie să cânte", a declarat Mihai Trăistariu pentru fanatik.ro.

Artistul a mai spus că Eurovisionul este o bătălie cruntă, unde dacă nu vii cu ceva șocant, cu ceva de-a dreptul wow ai șanse mici să iei voturi.

În plus, a mai spus că i s-a părut că Roxen gâfâie și pare puțin chinuită cu dansul și cu glasul: "Nu falsează, dar ea se chinuie".

Nu este pentru prima dată când Roxen este criticată de Mihai Trăistariu, artistul făcând declarații dure și anul trecut, înainte ca Eurovision să fie amânat din cauza pandemiei de COVID-19.

În anul 2016, România l-a trimis la Eurovision pe Mihai Trăistariu cu melodia "Tornerò", ediția din acel an ținându-se la Atena. Piesa României a terminat pe locul 4, cu 172 de puncte, cel mai mare punctaj obținut de România până la acel moment dar, din cauza multor țări participante, România nu a putut obține un loc printre primii trei. Mihai Trăistariu a primit atunci maximul de 12 puncte din partea Spaniei și Moldovei.

