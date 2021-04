Roverul Perseverance și-a făcut primul selfie pe Marte / FOTO

Perseverance se dovedește la fel de performant ca predecesorul ei în a face selfie-uri pe Planeta Roșie, așa cum reiese din cele mai recente imagini trimise. În timp ce roverul se acomodează cu noul său domiciliu, stabilit în Craterul Jezero, a reușit să surprindă câteva fotografii de tip selfie.

În termeni oficiali, roverul a surprins catargul pe care sunt montate camere pe care rover-ul le folosește pentru a fotografia și carta Planeta Marte. Structura rotundă este SuperCam, echipată cu un laser și un spectrometru pentru analiza probelor de rocă; iar jos, cele două obiective dreptunghiulare sunt Mastcam-Z, care realizează imagini color, 3D și panoramice de înaltă definiție și videoclipuri cu mediul marțian.

În partea de jos a imaginilor, care iese din „gâtul” roverului, se află Mars Environmental Dynamics Analyzer, care este echipat cu senzori pentru a monitoriza vremea pe Marte - inclusiv cantitatea și dimensiunea particulelor de praf roșu de pe planetă, notează Science Alert.

Portrait of the Artist as a Young Bot



WATSON digital image

Jezero Crater, Mars, 2021 pic.twitter.com/Gtw81npIJB