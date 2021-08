România TV: Dan Barna ar fi fost prezent în clădirea în care se numărau voturile de la S1

Miercuri seară, România TV a difuzat noi imagini din clădirea în care se aflau sacii cu voturi de la Sectorul 1. Din informațiile precizate, în imagini ar apărea Clotilde Armand, soțul acesteia, dar și liderul USR-PLUS Dan Barna.

Avocatul Mihai Drăgan a fost invitat la România TV și a vorbit despre cadrul legal care nu le-ar fi permis celor doi, Dan Barna și soțul lui Clotilde Armand, să fie acolo:

„Eu am cerut răspunsuri de pe 28 septembrie pentru că atunci au apărut primele probleme. Într-un fel au plecat procesele verbale din secții și în alt fel au ajuns la biroul electoral de circumscripții. După aceea, din întâmplare, am ajuns să punem mâna pe o serie de imagini care îi arătau pe cei din USR și nu mai am niciun dubiu când spun cei din USR, cum umblau la acei saci cu voturi și s-a constatat și de către Parchet că s-au rupt sigiliile.

Eu cred că niciun om din țara asta nu mai are vreun dubiu că suntem în situația unui vot fraudat. Eu sunt foarte dezamăgit de tot ceea ce înseamnă această anchetă. Nu i-a întrebat nimeni pe cei 3 ce căutau acolo. Este foarte grav. După un an o țară întreagă cere răspunsuri și nimeni nu le dă. Facem numărători care durează luni întregi din motive pe care le-am explicat, însă actorii principali nu au fost audiați. Trebuie să începem cu jandarmii care să fie întrebați cum au permis accesul acelor persoane în interior. Ați văzut și dumneavoastră la ce ore pătrundeau niște persoane care nu au niciun drept. Domnul Barna nu era candidat, 100% nu avea voie, nici soțul doamnei Armand. Doamna Armand avea voie să fie în interiorul biroului electoral de circumscripție, pentru că era candidat, însă nu avea voie să fie în interiorul acelei camere în care se aflau voturile. Ați văzut și dumneavoastră imaginile că soțul dânsei a fost acolo.

Mai mult decât atât, soțul doamnei Armand și domnul Barna nu erau pe nicio listă de la Sectorul 1, nu aveau ce să caute. Erau ca pe bulevard în interiorul biroului electoral de circumscripție“, a precizat avocatul Mihai Drăgan.

Armand vs. Tudorache, renumărare voturi Sector 1. Procurorul Iașinovschi, declarația zilei

Sorin Iașinovschi, procurorul din ancheta privind alegerile de la Sectorul 1, a făcut câteva precizări după ce termenul de judecată privitor la renumărarea voturilor a fost depășit.

Mai întâi, Sorin Iașinovschi, procurorul din ancheta privind alegerile de la Sectorul 1, a fost întrebat despre starea sa de sănătate, după ce a ajuns la spital. Amintim că DCNews a scris, în exclusivitate, despre acest subiect.

Întrebat, miercuri după-amiază, la Antena 3, în cadrul emisiunii „Decisiv”, dacă problema medicală l-ar putea împiedica să ducă la bun sfârșit ancheta, procurorul a spus că nu. „Exclus! A fost, într-adevăr, această problemă, îmi pare rău că s-a făcut vâlvă.” Acesta a mai spus că nu este o problemă gravă de sănătate.

Întrebat, ulterior, dacă are noi informații cu privire la renumărarea voturilor de la Sectorul 1, procurorul a spus: „Nu. Nu am. (...) Ei își fac treaba, au lucrat foarte bine, nu am ce să le reproșez. Faptul că a durat mai mult decât mă gândeam la început are legătură cu volumul foarte mare de lucru. E o muncă imensă!” (citește AICI)