România, trecere la energia verde, negocieri cu CE. Cîțu: Beneficiu pentru toată UE!

Invitat la DC News, Florin Cîțu a vorbit despre modul în care România trebuie să negocieze cu Comisia Europeană pentru o trecere mai rapidă la o energie verde. În acest sens, jurnalistul Vâl Vâlcu l-a întrebat pe președintele Senatului cât de îndreptățită este țara noastră pentru a purta negocieri cu reprezentanții Comisiei Europene:

„Populismul nu a fost inventat în România. E la putere, în Germania, Partidul Verzilor și conduce Ministerul Economiei cu un distins filolog care se pricepe la economie. Problema e că închid 3 centrale nucleare înainte să deschidă 30 de centrale eoliene. Costurile le plătesc cei mai slabi, cei mai vulnerabili pentru că Germania are conducta Nord Stream. În sensul acesta, ar putea fi renegociate unele aspecte cu Bruxellesul?“, a întrebat jurnalistul Val Vâlcu.

„Ceea ce spune domnul Vâlcu e adevărat. Eu am spus întotdeauna, și când eram în Ecofin, dar și ca premier, că România nu-și permite același ritm. Asta se poate, domnule Vâlcu. Se poate să vorbești cu Comisia Europeană și să spui că nu putem să ne permitem același ritm. Or, dacă mergem în ritmul pe care îl are Comisia Europeană avem nevoie de compensări ca acest cost să fie susținut. E un beneficiu pentru toată Uniunea dacă România se mișcă mai repede și acest cost trebuie să fie împărțit nu doar de societatea românească, ci de toată Uniunea Europeană, fiind mod prin care România poate fi compensată.

În același timp, până la Europa depinde de noi. Noi trebuie să avem acel plan, de care să ne ținem, prin care România să ajungă, în 7 ani de exemplu, să nu mai depindă de importuri. Noi încă avem acel memorandum cu SUA de a face 12 centrale mici plus încă un reactor la Cernavodă. Depinde foarte mult de noi. Eu nu aș sta doar să negociez o viteză mai mică de a trece la energie verde pentru România. Din contră, ne trebuie un plan transpartinic prin care România, care are resurse, să se asigure că în viitor nu avea această problemă. Trebuie să învățăm ceva din fiecare criză“, a precizat Florin Cîțu, președintele Senatului.

Cîţu: Economia a performat mai bine decât se aşteptau specialiştii care astăzi sunt cu noi la guvernare

Florin Cîţu a făcut o radiografie a situaţiei economice a Românie la final de an 2021 şi început de 2022.

"Va rămâne creşterea economică peste aşteptări. Vă aduc aminte că anul trecut am început bugetul cu o creştere economică estimată în jur de 4,5 şi se va termina anul cu o creştere economică în jur de 7%. De aceea anul trecut, având venituri mai mari la buget, am reuşit să scădem deficitul bugetar de la 10 la sub 7, deşi ţinta era de 7,16, şi am avut venituri pentru o primă fază de decontare a facturilor fără să avem deficit bugetar.

Deci performanţa economică pe primele trei trimestre a fost una bună, peste aşteptări. Bineînţelesc că economia României dar şi cea globală au fost lovite de mai multe şocuri pe partea de costuri de producţie, iar acestea s-au văzut în creşterea preţurilor. Unul dintre ele este energia, altul a fost cel de producţie pentru că veneam după perioada de pandemie.

Dar economia României, anul trecut, după ce tragem linie, a performat mai bine decât se aştepta oricine, decât ne spuneau toţi specialiştii – care astăzi sunt cu noi la guvernare – dar erau specialişti în partea cealaltă şi spuneau că o să fie dezastru. Nu a fost aşa", a explicat, la DC News, Florin Cîţu.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News