România, țara în care ursul a ajuns și în parcarea unui spital. S-a întâmplat la Buzău. Deși apelurile la 112 s-au dublat, măsurile se vor lua când va muri cineva. Sau nici atunci

Mai precis, un urs a fost filmat în parcarea Spitalului Ojasca din Unguriu, Buzău.

În noaptea dintre joi spre vineri, undeva în jurul orei 01.00, când a fost filmat ursul, primarul comunei buzoiene Unguriu, Ciprian Tirizică, i-a îndemnat pe oameni să evite deplasările în zona Spitalului Ojasca.

„Important! In aceasta noapte, in preajma orelor 1,00-1,30 a fost sesizată prezenta unui urs in satul Ojasca, zona SMA- Blocuri-parcare salariați Sectia Ojasca (conform imaginilor ataşate) şi probabil s-a ascuns in zona alăturată satului. Am rugămintea sa tratati cu seriozitate informația şi sa evitați deplasările in zonele alăturate satelor Unguriu si Ojasca, unde vizitati recoltele de prune/mere şi alte fructe şi legume, deoarece ursul este un animal extrem de periculos! Pe măsura ce am şi alte date şi informații, voi reveni! Multumesc frumos de înţelegere!”, a transmis Ciprian Tirizică, edilul din Unguriu.

Iată filmarea cu ursul: https://www.facebook.com/reel/1393475747867142

În acest context, amintim că două atacuri de urs au fost înregistrate în noaptea de miercuri spre joi, în Chiojdu, comuna în care a fost relocat ursul „Rambo", autorităţile locale neavând date despre identitatea animalelor sălbatice, fără să excludă prezenţa respectivului urs în zonă.

Un animal dintr-o gospodărie a fost ucis iar în cazul celui de-al doilea atac, ursul a fost îndepărtat.

Ursul capturat la Ploieşti a fost dus pe un fond de vânătoare situat la graniţa dintre judeţele Buzău şi Prahova, la Tabla Buţii, în comuna Chiodu, generând nemulţumire din partea primarului care a declarat că nu a fost consultat cu privire la relocarea animalului sălbatic şi nu a fost informat.

Agenţia pentru Protecţia Mediului (APM) Buzău estimează că numărul urşilor identificaţi pe raza judeţului a crescut în 2023 faţă de anul precedent.

Ministrul Mediului, Mircea Fechet, apreciază că populaţia de urs brun din România este „scăpată de sub control", ajungând în prezent, potrivit studiilor de specialitate, la peste opt mii de exemplare.

„Avem, fără îndoială, conflicte între urs şi om din ce în ce mai multe. Avem, fără îndoială, o populaţie de urs brun scăpată de sub control, nu neapărat din punct de vedere numeric, deşi cifra pe care specialiştii care au elaborat un studiu foarte amplu (...) au estimat-o, şi vorbim de peste opt mii de urşi în România, mult peste ceea ce poate să susţină habitatul natural de urs. (...) Dincolo de toate chestiunile birocratice peste care am trecut referitoare la avizul Academiei Române pentru ordinul privind cotele de prevenţie şi de intervenţie în cazul speciei de urs brun, dincolo de modul complicat în care se aplică Ordonanţa 81 şi care dă posibilitatea primarilor sau reprezentanţilor administraţiilor publice locale să gestioneze populaţia de urs, suntem pe deplin conştienţi de pericolul zilnic pe care ursul îl generează", a declarat recent Mircea Fechet.



El a subliniat că numărul interacţiunilor dintre urs şi om a crescut rapid în ultima perioadă.



„Până la mijlocul anului, numărul de apeluri la 112 s-a dublat faţă de anul trecut. Dacă anul trecut aveam în medie nouă apeluri pe zi, astăzi avem 18 astfel de apeluri. Asta nu poate decât să ne spună că problema ursului este una din ce în ce mai mare", a precizat ministrul Mediului.



Oficialul a adăugat că, în calitate de ministru, este interesat de buna conservare a speciei, dar, totodată, este preocupat şi de siguranţa cetăţenilor, care primează.

