România stochează energie puţină, vinde ieftin şi cumpără scump. Strategia de investiţii, ambiţioasă

Acesta se bazează pe fonduri europene şi vrea ca România să îşi depăşească statutul actual. Declaraţiile au fost făcute la Aspen GMF Bucharest Forum.

"Când vorbim despre energie, nu vorbim doar despre curentul electric. E mai mult de atât. În opinia mea umilă, vorbim despre siguranţa ţărilor noastre. Acum 4-5 ani, înaintea de atacul Rusiei asupra Ucrainei, ne şantajau cu preţul gazului.

În perspectivă, acum, dacă facem comparaţia între preţul energiei şi puterea de cumpărare din România, avem o statistică clară care ne arată că românii plătesc cel mai mare preţ din UE, şi unul dintre cele mai mari din lume. E un fapt. Nu îmi place! E o reală provocare pentru noi, ca Guvern, împreună cu societatea civilă, cu cei mai importanţi lideri din sectorul privat, să lucrăm pentru a găsi soluţii pentru diminuarea preţurilor.

Vorbim de competitivitatea companiilor noastre în lume, dar şi despre banii din buzunarul fiecărui român.

Avem un mesaj clar şi o strategie clară. Vrem să folosim fondurile europene pe trei direcţii principale:

În primul rând, stocare - avem cam 650 MW din energie solară în România şi 240 MW capacitate de stocare. Nu e suficient. Când e soare în România, e şi în Grecia, Bulgaria, Ungaria, şi suntem nevoiţi să vindem foarte ieftin. E energie consumată fără motiv. Apoi, seara avem nevoie de mai multă energie şi o cumpărăm la preţuri de 400-500 euro pe MW. În această situaţie, am făcut o analiză şi ţinta noastră este să investim aproape toate resursele din fondurile UE în stocare.

Apoi, centrale nucleare şi hidrocentrale. Ştiu că nu e ceva obişnuit la nivel de Bruxelles să punem energia nucleară în topul priorităţilor. Dar România are singurele tehnologii canadiene şi americane din blocul sovietic rămase. La Cernavodă.

În acest context, vrem să instalăm o capacitate de stocare şi producţie de aproximativ 7000 de MW în următorii 7 ani. Asta înseamnă că ţara noastră îşi va creşte competitivitatea, va scădea preţul la consumatorul casnic. Şi vom putea folosi energia cu o mare valoare adăugată", a declarat Bogdan Ivan, ministrul Energiei.