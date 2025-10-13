€ 5.0903
Data actualizării: 11:06 13 Oct 2025 | Data publicării: 11:06 13 Oct 2025

România promovează soluții inovatoare pentru economie circulară și dezvoltare urbană inteligentă la Expo 2025 Osaka Kansai
Autor: Alexandra Curtache

Astăzi 13 octombrie, s-au încheiat cele șase luni ale Expoziției Mondiale Expo 2025 Osaka Kansai, un eveniment global dedicat inovației și sustenabilității. România a fost prezentă cu un stand impresionant, care a găzduit numeroase evenimente inedite.

Joia trecută, 9 octombrie, în cadrul Pavilionului României, a avut loc evenimentul „Innovative Circular Economy Solutions for Intelligent Urban Development”, organizat de Asociația Sharp Solution.  

Evenimentul a reunit oficialități și companii de top din România și Japonia, care împărtășesc aceeași viziun,  privind tranziția către un model economic verde și inteligent. 

Din partea României, au participat reprezentanți ai Consiliului Consultativ pentru Dezvoltare Durabilă, Camerei de Comerț și Industrie a Municipiului București, precum și ai companiilor Electrica, Dedeman, Grampet, General MEEL Electric, Project 6 și CTE Solution. 

Deschiderea evenimentului a fost prin intervenția video a domnului Consilier de stat, coordonator al Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă, Laszlo Borbély. 

O altă intervenție video, cea dedicată proiectului european Mission for 100 Climate-Neutral and Smart Cities by 2030 - din care face parte Municipiul Cluj-Napoca, a fost primită cu un deosebit interes de participanții japonezi, evidențiind angajamentul României pentru dezvoltarea sustenabilă și urbanismul inteligent. 

Delegația japoneză a inclus parteneri importanți din cadrul Prefecturii Osaka, Mitsubishi Electric, Fujita, IHI, Chaintope, Pacific Power, Surutto Kansai, JRISS, Kandevia, Nikken Sekkei, PADECO și Pacific Consultants. 

În deschiderea momentului de prezentare a României, domnul Ferdinand Nagy, Comisar General al României pentru Expo 2025 Osaka Kansai, a adresat un cuvânt de salut invitaților japonezi, subliniind importanța prezenței României la acest eveniment global dedicat inovației și sustenabilității. 

Asociația Sharp Solution adresează mulțumiri Ambasadei Japoniei la București pentru sprijinul constant în promovarea cooperării româno-japoneze în domeniul sustenabilității și economiei circulare. 

De asemenea, delegația României la Expo 2025 Osaka Kansai a fost primită într-o vizită de lucru de către domnul Hiroshi Ueda, Director de Protocol al Municipalității Osaka și fost Ambasador al Japoniei în România, un gest de apreciere care reflectă soliditatea relațiilor bilaterale dintre cele două țări. 

Excelența sa a exprimat aprecierea pentru evenimentul SHARP SOLUTION și a oferit tot sprijinul pentru întărirea relațiilor bilaterale Romania Japonia.  

În numele delegației României, Cristian David l-a felicitat pentru succesul Expo2025 si i-a multumit pentru contributia la dezvoltarea acestor relații. 

„Prin astfel de parteneriate, România își consolidează rolul în dialogul global privind soluțiile inteligente pentru orașele viitorului și își afirmă angajamentul față de inovație și dezvoltare durabilă”, a transmis Deaconu Alexandru Ștefan, președintele Asociației Sharp Solution. 

Participarea Asociației Sharp Solution la Expo 2025 Osaka Kansai face parte din eforturile României de a promova cooperarea internațională în domeniul economiei verzi, tehnologiilor inteligente și sustenabilității urbane. 

