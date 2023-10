România, locul trei în lume la descarcerare

"România, locul trei la Competiția Mondială World Rescue Challenge, proba „descarcerare - scenariu complex”.

Echipele de descarcerare şi prim ajutor calificat ale ISU Bucuresti-Ilfov, ISU Iași și ISU Maramureș au reprezentat România, la prestigioasa competiție de descarcerare și prim ajutor, desfășurată anul acesta în Spania.

Din 1999, an de an, Competiția Mondială de Salvare (World Rescue Challenge) a reunit cele mai bune echipe de descarcerare și prim-ajutor din lume, care provin din țările membre World Rescue Organization, la care și România a aderat în urmă cu zece ani. Evenimentul din acest an s-a desfășurat în perioada 16-21 octombrie, iar printre competitori s-au regăsit echipaje de pompieri și paramedici din alte 15 țări: Africa de Sud, Australia, Belgia, Brazilia, Cehia, Franța, Germania, Irlanda, Italia, Luxemburg, Marea Britanie, Paraguay, Portugalia, Spania și Statele Unite ale Americii.

Scenariile au fost diverse, atent selecționate de către experții World Rescue Organisation, și au testat rapiditatea, îndemânarea, tehnica de descarcerare și modul în care salvatorii au asistat victimele pe timpul operațiunilor.

Cea mai bună performanță a României a fost obținută de echipajul ISU București-Ilfov, care a ocupat locul trei la proba „descarcerare - scenariu complex”, proba cu cel mai mare grad de dificultate.

La toate probele concursului, comisiile de evaluatori au fost formate din specialiști internaționali în domeniul salvării, fiind verificate în detaliu respectarea procedurilor specifice de intervenție în aceste situații, modul de protejare a victimei, dar și a salvatorilor, precum şi prioritizarea acțiunilor la locul evenimentului.

Rolul acestor competiții este de a dezvolta capacitatea de intervenție, prin învățarea de noi tehnici și prezentarea ultimelor tehnologii în domeniu, de a dezvolta lucrul în echipă și de atenționare asupra accidentelor rutiere și a victimelor produse de acestea. Felicitări, dragi colegi! Cinste vouă!", au scris cei de la ISU pe Facebook.

