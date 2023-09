România importă 80%-90% din fierul beton folosit în construcţii, spune ministrul Economiei

România are o Strategie Naţională pentru Economie Circulară din 2022, iar unul dintre domeniile ce ar putea investi în produse "verzi" este industria siderurgică, în condiţiile în care, la ora actuală, importăm probabil 80-90% din fierul-beton pe care îl folosim în construcţii, a declarat, joi, ministrul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului, Ştefan-Radu Oprea.

"La nivel naţional, noi avem adoptată o Strategie Naţională pentru Economia Circulară. A fost adoptată prin Hotărâre de Guvern în 2022, cu câteva direcţii prioritare, care duc toate la principiile economiei circulare privitoare la reducerea consumului de materii prime prin extragere durabilă a materiilor prime, unităţi de reciclare, recuperare. Totul, însă, trebuie să înceapă astăzi, din punctul meu de vedere, de la proiectare, de la design, pentru că din prima clipă când ne gândim la un nou produs pe care îl vom lansa pe piaţă, la modalitatea în care îl vom putea recicla, recupera şi folosi, astfel încât într-adevăr să avem o economie circulară", a afirmat Oprea.



În viziunea demnitarului, unul dintre domeniile care pot deveni "verzi" este industria siderurgică.



"Sunt câteva domenii la îndemâna fiecăruia pentru a înţelege, de exemplu, în industria siderurgică. M-am întâlnit săptămâna aceasta cu operatori importanţi care vor să investească pentru oţelul "verde". Atunci, pe ceea ce astăzi noi considerăm că este un deşeu, fierul vechi se transformă în resursă, ceea ce din punct de vedere al schimbării, cred că este iarăşi un lucru foarte important să înţelegem că foarte multe dintre produsele pe care astăzi le aruncăm şi pe care le considerăm deşeuri, de fapt sunt resurse, sunt resurse pentru economia circulară, pentru activităţile din viitor. Ideea de a avea o ţară verde este de a investi în cuptoare electrice care vor produce oţelul din energie regenerabilă sau din energie verde, fie că vorbim despre energie nucleară sau hidro şi care vor folosi oţelul, fierul care deja este în circuit şi pe care noi, astăzi, din păcate îl exportăm, pentru că nu ştim să îl folosim în România în astfel de capacităţi de producţie în care ar putea să producă, spre exemplu, fier-beton. Importăm astăzi probabil 80%-90% din fierul beton pe care îl folosim în construcţii", a spus ministrul de resort.



Oprea a amintit de un program de sprijin pe segmentul economiei circulare, cu un buget de opt milioane de euro, care se adresează întreprinderilor mici şi mijlocii.



"Avem nevoie de implicare a Ministerului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului prin sprijinirea celor care doresc să treacă la economie circulară. Astăzi, spre exemplu, în cadrul ministerului, avem un program de sprijin privind economia circulară pentru operatorii economici din industria prelucrătoare. E o schemă de ajutor de stat de minimis, ceea ce înseamnă până la 200.000 de euro, cu un buget de opt milioane de euro. Au depus şi sunt selectate 47 de proiecte, funcţionează, se fac plăţi pe aceste proiecte. Plăţile au început din iulie 2023. Acum suntem într-un proces în care am identificat resurse suplimentare în cadrul bugetului ministerului şi vrem să alocăm patru milioane de euro în plus către această schemă, pentru că au fost foarte multe solicitări şi pentru că noi considerăm că este o temă prioritară de a încuraja companiile din România, fie mici şi mijlocii, fie companii mari, de a trece la economie circulară. Cred că una dintre priorităţi, pe care trebuie să ni le propunem pentru anul viitor este să venim cu astfel de scheme de ajutor de stat şi pentru industria mare, nu numai pentru întreprinderile mici şi mijlocii. Schema de minimis de 200.000 de euro limitează foarte mult accesul la noi tehnologii", a subliniat Ştefan-Radu Oprea, la conferinţa "PRIA Competition and Circular Economy", conform Agerpres.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News