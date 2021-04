Andrei Vlășceanu, analist de politică externă, a explicat, într-un interviu exclusiv pentru DC News, modul în care România trebuie să se raporteze la conflictul din Ucraina:

„Federația Rusă, tot timpul a avut focusul pe Câmpia Est-europeană, nordică, are privirea ațintită către Pirinei, spre peninsula Iberică, are ochii ațintiți spre gurile Dunării, Câmpia Română, Balcanii, joncțiunea aceasta cu Serbia, asta e strategia Rusiei de cel puțin 300 de ani, acestea sunt direcțiile strategice și nu și le va schimba, e geopolitică pură. Este o anumită tensiune în aer.

Am văzut acel scenariu de o invitare de urgență a Ucrainei în NATO, pe care nu cred că îl va accepta cineva, am văzut acea implicare a României referitoare la Transnistria. Dacă Federația Rusă și-ar dori într-adevăr un război în care Ucraina să dispară de pe hartă, așa cum o știm noi din 1991 până în prezent, Federația Rusă are trupe extrem de bine înarmate în zona separatistă nistreană din republica Moldova care oricând pot să atace Odesa și de acolo să aibă capul de pod pentru a controla sudul Ucrainei, adică Novorossia, zona nordică a Mării Negre. Acest lucru ar fi posibil, însă nu putem decât să facem scenarii“, e de părere Andrei Vlășceanu.

Rolul României în conflictul din Ucraina

„De aproximativ 100 de ani, de la Primul Război Mondial, există o deviză: În momentul în care începe războiul, serviciile de informații trebuie să semneze pacea. În caz de conflict, nu diplomația e cea care aduce părțile la masă, ci serviciile de informații. În funcție de ceea ce se întâmplă în această lume, ce fac ofițerii de informații cu sursele lor, se decide soarta unui război. Știm acest lucru din al Doilea Război Mondial.

În al doilea rând, România trebuie să fie foarte atentă în spațiul Mării Negre, în Transnistria. Nu este un secret pentru cei care cunosc acest detaliu. România este foarte atentă la ce se întâmplă în Transnistria. Totodată, trebuie să aibă parteneri strategici care o pot ajuta în caz de conflict să răspundă în caz de necesitate. Din acest punct de vedere, o relația mai apropiată cu Turcia este necesară, deoarece este cea mai apropiată din punct de vedere geografic și cea mai capabilă din punct de vedere militar să ajute România. Diplomația poate să susțină o idee de înviere a parteneriatului strategic.

De asemenea, Polonia, Marea Britanie, pentru că are puterea de a aduce trupe în România, și celelalte țări partenere care ne pot ajuta în caz de conflict general, chiar pe linia țărilor NATO, dar nu cred că se va ajunge la acest lucru“, a conchis analistul politic.

