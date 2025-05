România cu 10 ministere și finanțare a 4-5 domenii cheie. Economistul care dă peste cap calculele Puterii. Avem nevoie de câteva Ordonanțe deștepte

Economistul Cristian Păun subliniază că toată țara a fost blocată în campanii electorale prelungite. Bugetarii își așteaptă șeful, la fel și marile proiecte care ar trebui să dezvolte România: ”Toate proiectele importante pentru România sunt blocate sau semi-blocate”. Totodată, Cristian Păun vorbește despre reforme și atenționează că prima pe care ar trebui să o facem, ca stat, este cea administrativ-teritorială: ”Cu siguranţă nu se mai pune problema organizării pe cele 40 şi ceva de judeţe pe care noi le avem, că nici nu ştim dacă Ilfov mai e judeţ sau e sector. Deci, ar trebui în primul şi în primul rând o reformă administrativ-teritorială. Eu aş merge chiar curajos pe regiuni de dezvoltare cât mai puţine, pentru că nu se va strica nimic, nu se va încurca nimic din punctul de vedere al organizării României dacă vom trece pe o astfel de structură organizatorică. Dimpotrivă, vom renunţa la tot felul de consilii judeţene, prefecturi şi structuri din acestea care, din punctul meu de vedere, nu sunt decât locuri de sinecureală, adică locuri de cheltuială de bani, pur şi simplu, pe ceva care nu neapărat se întoarce cu vârf şi îndesat şi util pentru populaţie”.

În interviul acordat news.ro, economistul spune că ”trebuie să fim puţin îndârjiţi şi să alegem calea grea, pentru că de prea multă vreme am tot amânat calea grea, preferând calea uşoară”. El atenționează că nu rezolvăm deficitul bugetar prin creștere de taxe, pentru că, dacă ar fi rezolvat aceste majorări problema, aceasta n-ar mai exista în prezent: ”De ce am rezolva problema deficitului acum, cu o nouă creştere de taxe, având în vedere că toate creşterile de taxe din ultima perioadă n-au rezolvat această problemă, ci dimpotrivă, s-a agravat?”. Mai mult, susține economistul, problema se poate rezolva destul de repede, prin Ordonanțe ”deștepte”, considerând că vărsarea de și mai mulți bani într-un stat nereformat este un drum închis: ”Noi avem cel mai mare gap de TVA din Europa şi, ca sumă – ca sumă, nu ca procent! – este comparabil cu gap-ul de TVA al Germaniei! Deci, noi n-am rezolvat această problemă, n-am făcut această reformă foarte rapidă. Ea se poate rezolva foarte rapid, în câteva săptămâni, prin nişte Ordonanţe de Urgenţă deştepte date la Ministerul Finanţelor. Asta o putem rezolva rapid. De ce am face, înainte de această reformă, o creştere de taxe? Nu are logică!”.

Efectul advers al majorării de taxe

Cristian Păun vede creșterea de taxe inoportună, fiind doar o presiune și mai mare pe economisa privată: ”Prin taxare, de fapt, în final, tu mai mult atrofiezi din economia care contează”. Adaugă: ”Orice majorare de taxă are un efect advers. Într-o primă fază, poate mai câştigi ceva la bugetul statului, dar pentru că economia va frâna şi mai mult, te trezeşti că aceste încasări, în final, nu sunt cele pe care tu mizai. Şi atunci, din toate aceste argumente, eu cred că se poate extrage o concluzie foarte-foarte clară: aş amâna pe cât posibil orice majorare de taxe în momentul de faţă şi mai degrabă aş pune presiune pe toată administraţia publică, deopotrivă centrală şi locală, să se racordeze la acest efort de a salva şi de a reforma România”.

Mai mult, economistul consideră că ”România poate funcţiona foarte uşor cu un guvern cu maximum 10 ministere, cinci dintre ele dedicate celor cinci domenii-cheie: educaţie, sănătate, apărare, siguranţă naţională şi justiţie. Lor trebuie să le alocăm cei 30% din PIB pe care-i obţine statul din taxe şi alte surse”. Cristian Păun consideră că e o mare problemă când vii să propui 20 de ministere, aceasta fiind tentația în coalițiile mari.

