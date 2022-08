ROBOR-ul, prețul banilor. Regula nescrisă a pieței, dezvăluită de Adrian Vasilescu la DCNews: Trebuia să fie 6,50%, nu 8,14%

”ROBOR-ul este un indicator financiar, un preț al banilor, arată dobânda la care băncile se împrumută între ele pe piața interbancară” a spus Adrian Vasilescu, pentru DCNews. Prin lege, ROBOR-ul influențează ratele creditelor de consum și creditele ipotecare, a continuat consilierul guvernatorului BNR, în interviul acordat DCNews.

Într-o singură zi, din 24 februarie și până ieri, ROBOR-ul a scăzut. În 9 august, a ajuns la 8,14%. În conferința de presă de marți, guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, le-a transmis direct băncilor că au sărit calul.

”Banca Națională, dincolo de dobânda de politică monetară, dincolo de controlul strict al lichidității, dincolo de rata rezervelor minime obligatorii, are și o capacitate de infiltrare morală. Ieri (n.r. 9 august) am văzut asta. Practic, guvernatorul a privit băncile în ochi și le-a spus că au sărit calul. Există și niște reguli când cresc prețurile banilor. O regulă nu e o lege, însă e o regulă a pieței: dacă Banca Națională are dobânzi de 5,50%, ROBOR-ul ar trebui să fie cu un punct procentual mai mult, adică 6,50%, iar ieri era la 8,14%” a afirmat Adrian Vasilescu.

”Ieri, rata ROBOR-ului a fost comunicată la 11:00, exact când a început conferința de presă. Astăzi, la 11:00, am văzut o scădere semnificativă, de la 8,14% la 8,06%. Este prima scădere semnificativă din 24 februarie până astăzi” a precizat consilierul guvernatorului BNR, afirmând că era curios de reacția băncilor de astăzi.

Astăzi, 10 august, ROBOR-ul a fost pe roșu, indiferent că vorbim despre ROBOR la 3 luni, 6 luni sau 12 luni. (Vezi în Galeria Foto).

Conform lui Adrian Vasilescu, în România sunt 2,1 milioane de credite. ”Foarte puțin” spune consilierul guvernatorului BNR, raportat la populație. Înainte de criza din 2008, erau 7 milioane de români împrumutați.

Mulți analiști economici au spus cu privire la amânarea ratelor că e un „măr otrăvit”, iată ce spune Adrian Vasilescu legat de acest aspect.

„În primul rând, trebuie să avem în vedere intenția”, a zis Adrian Vasilescu, miercuri, în cadrul unui interviu acordat DCNews și DCBusiness. „Intenția este clară. Ea reprezintă o posibilitate pentru oamenii care sunt în situația de a nu-și mai putea plăti ratele și de a intra în conflict cu băncile, deci pentru ei s-a luat această măsură. Chiar au fost atenționări și de la Banca Națională, și de la Guvern, și din alte părți că nu este bine să se repeadă oamenii și să-și amâne ratele doar pentru că pot să o facă. Ci să ia decizia aceasta doar dacă sunt foarte strâmtorați. Altfel, nu e bine să o facă. Deci poate fi un măr otrăvit”, a spus Adrian Vasilescu, consilierul guvernatorului BNR.

Ce trebuie să știi dacă vrei să faci un credit începând de astăzi

Adrian Vasilescu a fost întrebat dacă mai este un moment oportun, în prezent, ca românii să facă credite.

”Oamenii s-au decis să recurgă la bănci în condițiile în care au avut probleme cu susținerea consumului casnic sau anumite nevoi, pentru copii la școală, în condițiile în care au trebuit să le cumpere calculatoare pentru școala de acasă, dar și pentru multe alte situații și s-au împrumutat la bănci, chiar și pentru case. Asta înseamnă că cei care au venit și au luat creditul și-au făcut niște previziuni și au ajuns la concluzia că e mai bine să se împrumute, să-și completeze veniturile din alte surse decât să se teamă de credit. Citește continuarea aici

