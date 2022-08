Amânarea ratelor, un măr otrăvit sau o soluție? Adrian Vasilescu, recomandare pentru români cu credite / video

Mulți analiști economici au spus cu privire la amânarea ratelor că e un „măr otrăvit”.

„În primul rând, trebuie să avem în vedere intenția”, a zis Adrian Vasilescu, miercuri, în cadrul unui interviu acordat DCNews și DCBusiness. „Intenția este clară. Ea reprezintă o posibilitate pentru oamenii care sunt în situația de a nu-și mai putea plăti ratele și de a intra în conflict cu băncile, deci pentru ei s-a luat această măsură. Chiar au fost atenționări și de la Banca Națională, și de la Guvern, și din alte părți că nu este bine să se repeadă oamenii și să-și amâne ratele doar pentru că pot să o facă. Ci să ia decizia aceasta doar dacă sunt foarte strâmtorați. Altfel, nu e bine să o facă. Deci poate fi un măr otrăvit”, a spus Adrian Vasilescu, consilierul guvernatorului BNR.

Inflație, ROBOR, dobânzi. Ce urmează aflăm de la Adrian Vasilescu, consilierul guvernatorului BNR

Consiliul de Administraţie al Băncii Naţionale a României (BNR) a hotărât, săptămâna trecută, majorarea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 5,50% pe an, de la 4,75% pe an, începând cu data de 8 august 2022. Potrivit BNR, cele mai recente date şi analize indică o cvasi-stagnare a activităţii economice atât în trimestrul II, cât şi în trimestrul III al anului curent, sub impactul războiului din Ucraina şi al sancţiunilor asociate.

„Inflaţia este o boală grea, ce loveşte în puterea de cumpărare a populaţiei şi a întreprinderilor. Puterea de cumpărare scade de la o lună la alta, pentru că inflaţia, la rândul ei, este mai grea de la o lună la alta. Oamenii văd că lucrurile se înăspresc. Primul semnal, cel puţin la noi, a fost preţul energiei electrice. După aceea a crescut preţul gazelor naturale, după care preţul combustibililor. Această criză energetică s-a manifestat, în primul rând, ca un decalaj între cerere şi ofertă. Cerea de energie devenise mai mare decât puteau oferi producătorii de energie. Şi atunci au început să vină scumpirile”, a spus Adrian Vasilescu, consilier al guvernatorului BNR Mugur Isărescu. „Banca Naţională a României mizează clar pe o decizie care să îmbunătăţească tratamentul acestei boli”, a punctat acesta.

Citește și...

Mugur Isărescu: Băncile au cam sărit calul cu ROBOR

Mugur Isărescu are un mesaj pentru bănci. „De regulă, între rata de politică monetară și ROBOR există o corelație. (...) De mai bine de patru, cinci luni, s-a decuplat ROBOR-ul. Ca să mă exprim mai pe înțelesul dumneavoastră, băncile au cam sărit calul. ROBOR s-a dus în sus mult mai mult decât rata de politică monetară. Pentru a înțelege ce s-a întâmplat, e nevoie de două lucruri. În primul rând, acestea sunt dobânzi de piață și piețele au tendința să suprareacționeze, așa funcționează piețele de peste tot din lume, mai ales în perioadele de criză. Overreaction se zice în engleză. Sunt și alți termeni. Găsirea punctului de echilibru se face printr-un balans, de multe ori, pe extreme, și pe piețele valutare se întâmplă acest lucru, și pe piețele monetare cu dobânzile, și la bursa de valori. Sunt lucruri absolut normale. Acum a fost clară tendința băncilor și a celor care acționează pe piața monetară la termen să privească pesimist viitorul”, a spus Mugur Isărescu, guvernatorul Băncii Naţionale a României (BNR).

„Trec la al doilea motiv. Nu e vorba de dobânzile peste noapte, o săptămână, o lună. E vorba de dobânzile la trei luni, șase luni. Așa au văzut băncile viitorul. Inflație mai mare, mult mai mare, foarte greu de stăvilit, și, în consecință, acesta este ROBOR-ul. Cotațiile au fost cu mult peste rata de politică monetară”, a spus Mugur Isărescu, marți, în conferința de prezentare a Raportului trimestrial asupra inflației.

„Dar vă întreb așa: Cine a avut o privire mai optimistă privind viitorul legat de inflație, nu numai la noi, în general, în lume, și legat de ratele de dobândă? Eu personal trebuie să recunosc condițiile de lichiditate probabil că au împins băncile să iasă din o anumită limită, să sară calul cu ROBOR, cum am spus”, a continuat Mugur Isărescu.

„În afară de condițiile de lichiditate, bineînțeles că băncile s-au uitat și la atmosfera generală din lume, discuțiile despre foamete, dezechilibre majore. Nu le iau apărarea băncilor, ci le transmit un mesaj personal: Să se uite cu mai multă atenție și la mesajele Băncii Naționale și, atunci, probabil, că se va apropia ROBOR la trei luni de rata de politică monetară. Sper și cred că se va întâmpla acest lucru”, a subliniat Mugur Isărescu.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News