ROBOR duduie. Codrin Ştefănescu: Mai e cineva în Piața Victoriei? Nu, pentru că nu s-a apăsat pe buton / video

Indicele ROBOR la 3 luni, în funcţie de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, a crescut vineri la 8,17% pe an, de la 8,15% pe an, joi, conform datelor publicate de Banca Naţională a României (BNR).

„Pe vremea când eram la putere, ROBOR era undeva la 0,02%. Pe atunci, haștagii au ieșit în stradă pentru un ROBOR foarte mic. Au ieșit, cu luminițe, în Piața Victoriei, și strigau: „ciuma roșie!”, „să moară Ștefănescu!”, ne-au băgat în țepe. Acum, ROBOR a ajuns 10%. Nu s-a mărit cu 0,02, este 10. Este gigant, înseamnă infinit. Deja tinerii nu mai pot să-și plătească ratele. Mai este cineva în Piața Victorie? Nu mai este pentru că nu s-a apăsat pe buton”, a zis Codrin Ștefănescu, actualul secretar general al Alianței Pentru Patrie (APP), la DC News și DC News TV.

La începutul acestui an, indicele ROBOR la 3 luni era 3,02% pe an.



Indicele la 6 luni, utilizat în calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă, a urcat la 8,27% pe an, de la 8,24% pe an anterior, iar ROBOR la 12 luni a ajuns la nivelul de 8,37% pe an, de la 8,36%.



În ceea ce priveşte indicele de referinţă pentru creditele consumatorilor (IRCC), reglementat de OUG 19/2019, acesta este de 4,06% pe an, fiind calculat ca medie aritmetică a ratelor de dobândă zilnice ale tranzacţiilor interbancare din trimestrul II 2022, în urcare faţă de cel publicat în urmă cu trei luni, de 2,65%.



În luna mai 2019, a intrat în vigoare OUG 19/2019 care modifică modul în care este calculată rata pentru creditele în lei cu dobânda variabilă. Astfel, Ordonanţa 19/2019 a stabilit indicele de referinţă pentru creditele consumatorilor (IRCC), calculat trimestrial exclusiv pe baza tranzacţiilor interbancare.

VEZI ȘI: Codrin Ștefănescu, mesaj pentru Clotilde Armand: Lasă 1.000 lei, du-te și strânge gunoiul de pe stradă și șobolanii

Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, a anunţat un proiect prin care fiecare cetăţean major cu domiciliul în sector ar putea primi un tichet anticriză de 1.000 lei. Subiectul a fost comentat de Codrin Ștefănescu, secretar general al Alianței Pentru Patrie.

„Clotilde dă 1.000 lei... Este horror! Cum adică să dai? Este o umilință totală pentru cei din Sectorul 1. Mă femeie, lasă 1.000 lei, du-te și strânge gunoiul de pe stradă și șobolanii. Gândacii ăia negri de canalizare din Sectorul 1 au infectat tot Bucureștiul”, a spus Codrin Ștefănescu.

„Și nu avem ghinion cu faptul că-i avem pe Nicușor Dan, Clotide Armand... că au fost aleși! (...) Am e-mailuri cu ceea ce se întâmplă. Nu merită ceea ce se întâmplă cei care nu i-au ales. Vorba lui Dan Bittman: Eu n-am ales. Faptul că ați mărit întreținerea, lumina, curentul... E horror, gunoaiele zac ca munții... Oamenii au început să se trezească și să-și dea seama că unii au votat greșit, au votat niște oameni care au mințit de la bun început în tot ceea ce au promis”, a mai spus Codrin Ștefănescu.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News