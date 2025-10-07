€ 5.0916
Data actualizării: 22:09 07 Oct 2025 | Data publicării: 22:07 07 Oct 2025

Ride-sharing, tarife record în București din cauza ploii: Cât costă o cursă de 10 km cu Bolt
Autor: Anca Murgoci

masina ploaie pexels-hikaique-125510 https://www.pexels.com/ro-ro/cauta/ploaie%20trafic/
 

Când plouă mocănește, tarifele curg ca torenții!

Diminețile ploioase din București nu aduc doar trafic sufocant și nervi în plus, ci și tarife-record la aplicațiile de ride-sharing. În această dimineață, o cursă estimată la doar 10 kilometri, făcută în 50 minute, a fost afișată pe aplicația Bolt la incredibila sumă de 97,9 lei.

Dacă pasagerul ar fi optat pentru o variantă mai confortabilă, nota de plată ar fi urcat instant la 113 lei pentru „Comfort” și la 129 de lei pentru un vehicul electric de tip „Comfort Electric”. Varianta „XL”, pentru șase persoane, trecea pragul de 132 de lei.

 

Aceeași distanță, adică de pe strada Ajustorului și până la Casa Presei, într-o zi obișnuită și cu vreme bună, ar costa aproximativ 30 de lei. Diferența uriașă vine din așa-numitul tarif dinamic, aplicat de platformă atunci când cererea este mult mai mare decât oferta de șoferi disponibili. De altfel... într-o zi fără ploaie, distanța respectivă de 10 kilometri este făcută în 25-30 minute.

Altfel spus, ploaia mocănească și aglomerația triplează costul unei curse banale, iar pentru mulți bucureșteni o simplă deplasare devine un lux.

Utilizatorii s-au plâns de situația paradoxală: „E mai scump să mergi 10 kilometri cu Bolt în Capitală decât să faci un drum de tren până la Constanța”, spun unii pasageri nemulțumiți.

Pe rețelele sociale, oamenii au semnalat că la orele de vârf și în condiții meteo nefavorabile, aplicațiile de ride-sharing devin inaccesibile pentru publicul larg.

Fenomenul nu este unic pentru România. În marile capitale europene și americane, tarifele Uber sau Bolt cresc exponențial în condiții similare, ploaie, trafic, evenimente majore, însă în București diferența dintre o zi normală și o dimineață ploioasă pare să fi atins cote record.

În timp ce Administrația Națională de Meteorologie emite avertizări de Cod Roșu de ploi torențiale, bucureștenii se confruntă cu un alt „cod roșu”: Tarifele de ride-sharing.


Întrebarea rămâne: Poate fi justificat un preț de 100 de lei pentru doar 10 kilometri, doar pentru că afară plouă mocănește?

