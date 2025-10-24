€ 5.0835
Data publicării: 13:59 24 Oct 2025

Rețea de fraudă cu TVA destructurată în UE și România: Şapte arestări şi 100 de percheziţii
Autor: Tiberiu Vasile

interviuri-ministerul-justitiei_02690900 Foto cu caracter ilustrativ: Unsplash
 

Autoritățile europene au destructurat o rețea de fraudă cu TVA estimată la 48 de milioane de euro, efectuând peste 100 de percheziții și arestând șapte persoane în mai multe țări, inclusiv România.

Autoritățile europene au declanșat o amplă operațiune împotriva unei rețele suspectate de fraudă cu TVA în domeniul dispozitivelor electronice, arestând șapte persoane și efectuând peste 100 de percheziții în mai multe țări, inclusiv România, informează Parchetul European Antifraudă (EPPO) într-un comunicat transmis vineri. Valoarea totală a prejudiciului este estimată la 48 de milioane de euro.

Operațiunea, denumită Mela, a fost coordonată cu sprijinul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate din România și al forțelor de securitate din alte state europene. Peste 300 de polițiști și inspectori fiscali au confiscat documente, dispozitive electronice, numerar, telefoane mobile, bijuterii, ceasuri, mașini și aur în valoare de 4 milioane de euro.

În România au fost colectate probe și blocate active ale rețelei

Cei șapte suspecți au fost arestați în Germania, Spania și Olanda. În paralel, în Austria, Belgia, Republica Cehă, Ungaria, Irlanda, Italia, Lituania, Luxemburg, România și Regatul Unit au fost colectate probe și blocate active ale rețelei.

Conform anchetatorilor, persoanele reținute ar fi creat un sistem bazat pe companii-fantomă în mai multe state membre UE și în Regatul Unit, folosind în mod fraudulos o cotă redusă de TVA la vânzarea de dispozitive electronice, atât către consumatorul final, cât și între firme, pentru a obține profituri nejustificate.

EPPO spune că toate persoanele implicate sunt considerate nevinovate până la decizia instanțelor germane competente

„Aceasta înseamnă că revânzătorul trebuie să plătească TVA doar pe marja de profit pe care o obține (diferența dintre prețul plătit pentru articol și prețul la care este vândut) și nu pe prețul integral de vânzare al articolului”, explică EPPO. Totuși, anchetatorii susțin că în acest caz produsele noi erau vândute doar „pe hârtie” ca bunuri revândute, ceea ce permitea aplicarea incorectă a TVA și crearea unei concurențe neloiale. Potrivit EPPO, această metodă ar fi dus la o pierdere de 48 de milioane de euro pentru bugetul comunitar.

Pentru coordonarea eficientă a perchezițiilor, Europol a înființat un Post de Comandă Virtual (PCV), iar un specialist a fost trimis la Nürnberg cu un birou mobil, pentru a verifica informațiile încrucișat și a gestiona comunicațiile între ofițerii de teren.

EPPO subliniază că toate persoanele implicate sunt considerate nevinovate până la decizia instanțelor germane competente. Parchetul European Antifraudă are responsabilitatea investigării, urmăririi penale și trimiterii în judecată a infracțiunilor care afectează interesele financiare ale Uniunii Europene, conform Agerpres.

