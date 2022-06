Reorientarea Renault, pericol pentru economia țării. Mircea Coșea, avertisment: Mă tem foarte mult

Contactat de DC NEWS, analistul economic Mircea Coșea a spus când ar putea România adera la zona euro, dacă ar fi remediate problemele semnalate de Comisia Europeană (vezi știrea AICI). Potrivit analistului economic, țara noastră se află momentan "într-o zonă de impredictibilitate", iar economia ar putea fi afectată de mai mulți factori, printre care și reorientarea fabricilor auto.

"Sunt elemente imprevizibile. Eu cred că în 3-4 ani am putea adera la zona euro dacă ar fi de acum pus un comitet care să lucreze pentru așa ceva, așa cum au făcut Ungaria și Polonia. Atunci când s-au pregătit pentru aderare, ei au făcut un comitet care a lucrat în permanență pe acest subiect. Acum câțiva ani de zile și Banca Națională a României instituise așa ceva, nu știu dacă mai funcționează.

Problema este că suntem într-o zonă de impredictibilitate, nu știm ce se întâmplă în jurul nostru, iar ce se întâmplă în jurul nostru ne poate afecta foarte mult. Acum vom suferi un șoc pentru că prețul petrolului crește, asta sigur că nu e deloc bine pentru macrostabilizare, nu știm ce se întâmplă cu războiul din Ucraina, cât va mai dura și cât ne va mai afecta, nu știm ce se întâmplă cu ceea ce aș numi eu prezența marilor companii în România.

Mircea Coșea, despre posibila reorientarea a Renault: România ar pierde un atu important

Spre exemplu, eu mă tem foarte mult de faptul că Renault ar putea să acorde o atenție mult mai mică fabricilor de la Mioveni prin noua lui politică și atunci România ar pierde un atu important, având în vedere că Renault Mioveni sau Dacia este unul dintre, sau cel mai mare contribuitor la venitul național și la buget, și pune în mișcare vreo 200 de mii de locuri de muncă pe orizontală.

Deci se pot întâmpla lucruri și lucruri de natură extraordinară cum ar fi războiul, petrolul dar și de natura unor reorientări ale politicii companiilor care lucrează în România pentru că avem de a face cu o reorientare. Companiile auto care lucrează în România se reorientează spre automobilul electric, ori, deocamdată, Renault nu acordă României din acest punct de vedere, pe lângă faptul că gândesc o anumită despărțire a unor compartimente de producție, automobilul electric Dacia se fabrică în China și nu în România.", a declarat Mircea Coșea pentru DC NEWS.

România, fără șanse să adere la zona euro, anunță CE. Mircea Coșea dă exemplul Greciei: Atunci când te afli într-o situație limită...

Ieri, într-un al interviu pentru DC NEWS, Mircea Coșea a vorbit mai mult despre anunțul Comisiei Europene, potrivit căruia România nu îndeplineşte condiţiile pentru adoptarea monedei euro.

"E un anunț care trebuia să fie făcut, deși noi știam foarte bine acest lucru. România nu are acum condițiile de aderare la zona euro. Lucrurile astea sunt știute, Banca Națională a avut câteva anunțuri, acum un an, un și jumătate, nu știu cât au fost luate în seamă. Noi am pierdut condițiile pe parcurs, deși la un moment dat aveam anumite atribuții de îndeplinire a condițiilor. Pe parcurs, ele s-au pierdut și asta a intervenit. Nu din cauza crizei, nu punem acum criza ca fiind factorul esențial. Criza, începând cu cea pandemică și terminând cu cea ucraineană, au accentuat, au îngreunat, au adus elemente negative în plus, dar politica economică a României, dusă încă de prin anii 2017-2018-2019 a arătat că noi nu putem să aderăm la zona euro pentru că nu avem o politică macroeconomică coerentă.

Nu am făcut nimic pentru eliminarea unei mari poveri pe care economia României o are, aceea a deficitelor. Deficitul balanței comerciale crește în permanență, nu s-a făcut nimic de toate guvernele care au succedat începând chiar de la nivelul anului 2006-2007-2008, deja marea criză pe care am parcurs-o atunci, nu s-a făcut nimic pentru a aduce condiții de reducere a deficitului comercial. Importurile sunt foarte mari. Paradoxal, sunt importuri mari la produse chimice și la alimente, la alimente în principal, lucru pe care noi puteam să îl rezolvăm pentru că produsele chimice puteau să fie produse mai mult în țară prin gazul pe care îl aveam, iar alimentele... nu mai discutăm. România are condiții de producție agricolă mare, dar nu are industrie alimentară. Nu s-a făcut nimic în direcția asta.

S-a accentuat foarte mult îndatorarea României. România a ajuns să fie în doi sau trei ani o țară cu record de viteză a modului cum se îndatorează și a dobânzilor din ce în ce mai mari pe care le plătește la aceste credite. Nu s-a făcut nimic în legătură cu accesarea într-un procent mai mare a fondurilor comunitare. Fondurile comunitare în România încă sunt într-o stare de mediocritate, ori ele trebuiau să fie în concepția UE folosite și pentru a obține echilibrul macroeconomic necesar aderării la zona euro.", a explicat Mircea Coșea. Vezi mai mult AICI.

