România, fără șanse să adere la zona euro, anunță CE. Mircea Coșea dă exemplul Greciei: Atunci când te afli într-o situație limită...

Comisia Europeană anunță că România nu îndeplineşte condiţiile pentru adoptarea monedei euro (vezi știrea AICI). DC NEWS l-a contactat pe analistul economic MIrcea Coșea pentru ne explica de ce a ajuns țara noastră în acest punct critic și cum am putea fi afectați. Profesorul a enumerat care sunt principalele probleme din economia României.

"E un anunț care trebuia să fie făcut, deși noi știam foarte bine acest lucru. România nu are acum condițiile de aderare la zona euro. Lucrurile astea sunt știute, Banca Națională a avut câteva anunțuri, acum un an, un și jumătate, nu știu cât au fost luate în seamă. Noi am pierdut condițiile pe parcurs, deși la un moment dat aveam anumite atribuții de îndeplinire a condițiilor. Pe parcurs, ele s-au pierdut și asta a intervenit. Nu din cauza crizei, nu punem acum criza ca fiind factorul esențial. Criza, începând cu cea pandemică și terminând cu cea ucraineană, au accentuat, au îngreunat, au adus elemente negative în plus, dar politica economică a României, dusă încă de prin anii 2017-2018-2019 a arătat că noi nu putem să aderăm la zona euro pentru că nu avem o politică macroeconomică coerentă.

O mare povară a economiei României

Nu am făcut nimic pentru eliminarea unei mari poveri pe care economia României o are, aceea a deficitelor. Deficitul balanței comerciale crește în permanență, nu s-a făcut nimic de toate guvernele care au succedat începând chiar de la nivelul anului 2006-2007-2008, deja marea criză pe care am parcurs-o atunci, nu s-a făcut nimic pentru a aduce condiții de reducere a deficitului comercial. Importurile sunt foarte mari. Paradoxal, sunt importuri mari la produse chimice și la alimente, la alimente în principal, lucru pe care noi puteam să îl rezolvăm pentru că produsele chimice puteau să fie produse mai mult în țară prin gazul pe care îl aveam, iar alimentele... nu mai discutăm. România are condiții de producție agricolă mare, dar nu are industrie alimentară. Nu s-a făcut nimic în direcția asta.

S-a accentuat foarte mult îndatorarea României. România a ajuns să fie în doi sau trei ani o țară cu record de viteză a modului cum se îndatorează și a dobânzilor din ce în ce mai mari pe care le plătește la aceste credite. Nu s-a făcut nimic în legătură cu accesarea într-un procent mai mare a fondurilor comunitare. Fondurile comunitare în România încă sunt într-o stare de mediocritate, ori ele trebuiau să fie în concepția UE folosite și pentru a obține echilibrul macroeconomic necesar aderării la zona euro.", a explicat Mircea Coșea.

Ce ar fi însemnat pentru România aderarea la zona euro

Mircea Coșea a explicat și ce ar fi însemnat pentru România aderarea la zona euro, care ar fi fost principalele beneficii pentru țara noastră.

"Nu trebuie să dramatizăm lucrurile. Accesarea la zona euro are două elemente care ne-ar interesa. În primul rând este simplificarea traiectului de documente și de contabilitate pentru că noi avem o economie care utilizează moneda națională, dar are multe elemente de euro. Gândiți-vă că multe lucruri sunt evaluate în euro, tot ceea ce înseamnă telefonie, televiziune, multe lucruri care țin de import și export, prețurile la materii primele și altele. Deci acest lucru, transformat în lei, duce la o anumită îngreunare birocratică și costuri de evidență. Cu lucrul ăsta ne-am mai rezolva.

Exemplul Greciei

În al doilea rând, am intra într-un club select care este clubul euro și aduce un avantaj de protecție. De ce? Atunci când te afli într-o situație limită, cum este România acum, cu o îndatorare foarte mare, cu deficit bugetar etc., apropiindu-se într-o anumită sferă de situația Greciei de acum 10-11 ani, atunci ai o siguranță dacă ești în zona euro. Exemplul este dat tocmai de Grecia. Atunci când Grecia ajuns în insolvență, atunci a intervenit Banca Europeană, dar Banca Europeană a făcut în așa fel încât Grecia să nu devină o verigă slabă a lanțului Euro și întreg sistemul să sufere. A ajutat foarte mult Grecia. În cazul nostru, dacă- Doamne ferește!- ajungem într-o astfel de situație, nu are cine să ne ajute pentru că pe Banca Europeană nici nu o interesează, nici nu poate să ne ajute, noi fiind în afara acestei zone.", a explicat Mircea Coșea.

Mircea Coșea: Există și avantaje

Totuși, economistul Mircea Coșea susține că România ar putea avea și câteva avantaje din această situație.

"Există însă și avantaje care pot fi folosite cu inteligență. Și anume, în raporturile de schimb internaționale între valute, la un moment dat, cursul poate fi astfel orientat încât să stimuleze anumite activități pe care vrei să le dezvolți. Spre exemplu, dacă vrei să promovezi exporturile, tu manevrezi în așa fel prin politica monetară încât să favorizezi raportul de schimb în direcția promovării exporturilor. Dacă vrei să te ferești de anumite contagiuni care apar în sistemul monetar internațional, moneda proprie te poate salva și aici Banca Națională are o experiență de lăudat că menține cursul la anumite niveluri acceptate, în așa fel încât să nu trecem de pragul acela psihologic, de 5.", a mai spus profesorul.

Concluzia: România, la coada listei în Europa

"Deci există și beneficii, și elemente negative, dar concluzia este negativă până la urmă pentru că asta arată că din toate țările UE, România este țara care performează cel mai puțin și care nu reușește să intre în rândul celorlalte. Atât timp cât Bulgaria ne-a luat-o înainte, e pregătită ca în doi ani să treacă la zona euro, asta arată că România rămâne la coada listei, nu are capacitatea nici măcar a Bulgariei. Nu avem politici economice și de macrostabilitate care să permită intrarea României în zona aceasta în care trebuie ca să fim până la urmă prezenți pentru că a fi membru UE înseamnă a fi membru al zonei euro. Nu putem să rămânem la nesfârșit în afară ei.

Deci, este o dovadă că suntem în urma altora și că ar trebui ca decidenții noștri politici, pe lângă chestiunile astea de discuții la televizor cu lucruri iluzorii cum ar fi impozitarea progresivă și altele, să se mai gândească și la faptul că România nu poate să rămână la coada listei în Europa și să fie arătată cu degetul ca singura țară care nu reușește să își pună economia în operă în așa fel încât să respecte cerințele de integrare monetară în Europa.", concluzionat Mircea Coșea.

