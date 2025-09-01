Renault a numit un nou director la Dacia

Grupul auto francez Renault a anunţat luni o reorganizare a echipei de conducere, printre care se numără şi numirea lui Katrin Adt, care anterior a lucrat la Mercedes, pentru a conduce marca Dacia, transmit Reuters și Agerpres.



Aceasta îi succede la conducerea Dacia lui Denis Le Vot, care a ales să plece din companie.



Katrin Adt a fost anterior director pentru marca Smart, iar ulterior a ocupat postul de CEO la Mercedes-Benz Own Retail Europe. Faptul că de-a lungul carierei sale Adt s-a concentrat pe retail va fi un element important pentru Dacia, a spus Michael Foundoukidis, analist ODDO BHF.



"Evident Dacia este o marcă extrem de concentrată pe retail, mai mult decât altele. Adt vine cu sânge proaspăt", susţine Michael Foundoukidis.



Noua structură organizaţională, care include şi crearea unei poziţii de "director responsabil de creştere", care va fi ocupată de directorul mărcii Renault, Fabrice Cambolive, are drept obiectiv "adoptarea mai rapidă a deciziilor" precum şi pentru "a pune în aplicare mai eficient strategia de creştere a Renault Group", a informat grupul auto francez într-un comunicat de presă.



Anterior, Renault l-a numit pe Francois Provost în postul de CEO al grupului, succedându-i în funcţie lui Luca de Meo, arhitectul relansării şi transformării Renault, care a plecat brusc de la producătorul de automobile pentru poziţia de şef la grupul de produse de lux Kering.



Sub conducerea lui Denis Le Vot, marca Dacia a avut performanţe bune, în urma succesului modelelor Sandero şi Duster. Vânzările mărcii Dacia pe plan mondial au crescut cu 2,7% anul trecut, la 676.340 vehicule, atingând cote record de piaţă, în special în Italia (13,1%), Maroc (16,3%), Spania (12,4%), Belgia şi Luxemburg (15,4%).



