Data publicării:

Renault a numit un nou director la Dacia

Autor: Ioan-Radu Gava | Categorie: Stiri
Foto: Unsplash
Foto: Unsplash

Renault a numit un fost executiv de la Mercedes la conducerea Dacia.

Grupul auto francez Renault a anunţat luni o reorganizare a echipei de conducere, printre care se numără şi numirea lui Katrin Adt, care anterior a lucrat la Mercedes, pentru a conduce marca Dacia, transmit Reuters și Agerpres.

Aceasta îi succede la conducerea Dacia lui Denis Le Vot, care a ales să plece din companie.

Katrin Adt a fost anterior director pentru marca Smart, iar ulterior a ocupat postul de CEO la Mercedes-Benz Own Retail Europe. Faptul că de-a lungul carierei sale Adt s-a concentrat pe retail va fi un element important pentru Dacia, a spus Michael Foundoukidis, analist ODDO BHF.

"Evident Dacia este o marcă extrem de concentrată pe retail, mai mult decât altele. Adt vine cu sânge proaspăt", susţine Michael Foundoukidis.

Noua structură organizaţională, care include şi crearea unei poziţii de "director responsabil de creştere", care va fi ocupată de directorul mărcii Renault, Fabrice Cambolive, are drept obiectiv "adoptarea mai rapidă a deciziilor" precum şi pentru "a pune în aplicare mai eficient strategia de creştere a Renault Group", a informat grupul auto francez într-un comunicat de presă.

Anterior, Renault l-a numit pe Francois Provost în postul de CEO al grupului, succedându-i în funcţie lui Luca de Meo, arhitectul relansării şi transformării Renault, care a plecat brusc de la producătorul de automobile pentru poziţia de şef la grupul de produse de lux Kering.

Sub conducerea lui Denis Le Vot, marca Dacia a avut performanţe bune, în urma succesului modelelor Sandero şi Duster. Vânzările mărcii Dacia pe plan mondial au crescut cu 2,7% anul trecut, la 676.340 vehicule, atingând cote record de piaţă, în special în Italia (13,1%), Maroc (16,3%), Spania (12,4%), Belgia şi Luxemburg (15,4%).

Renault Group se află în avangarda unei mobilităţi care se reinventează. Având o expertiză unică în domeniul electrificării şi beneficiind de alianţa sa cu Nissan şi Mitsubishi Motors, Renault Group se bazează pe complementaritatea celor patru mărci ale sale - Renault, Dacia, Alpine şi Mobilize - şi propune clienţilor săi soluţii de mobilitate durabile şi inovatoare.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Donald Trump rupe tăcerea după zvonurile despre „moartea” sa
01 sep 2025, 11:01
Modi și Putin, așa cum nu i-ai mai văzut: India și Rusia, unite umăr la umăr chiar și în momente dificile / foto în articol
01 sep 2025, 10:37
Grecia și Germania au dezmembrat o rețea de contrabandă care transporta cocaină în mai multe țări din Europa
01 sep 2025, 09:37
Zelenski anunță arestarea unui suspect în cazul uciderii fostului președinte al parlamentului ucrainean
01 sep 2025, 09:15
Karol Nawrocki nu uită de promisiunile din campanie: Trebuie să rezolvăm în sfârșit această problemă
01 sep 2025, 08:54
Cutremur puternic în Afganistan. Cel puțin 600 de morți
01 sep 2025, 08:34
ParintiSiPitici.ro
„Păi tu aștepți până seara?” Detalii cutremurătoare în cazul tragediei din Otopeni, care ridică semne de întrebare uriașe. Mama copiilor: „Ne punea scotch la gură să nu mai țipăm”
30 aug 2025, 20:43
Președintele chinez Xi Jinping propune o nouă ordine globală la forumul de securitate din China
01 sep 2025, 08:45
Putin, dezvăluiri despre „înțelegerile” la care s-a ajuns în Alaska: China și India ne susțin
01 sep 2025, 08:09
Sudul Global s-a reunit în China: Modi, Xi și Putin, demonstrație de forță și semne de vindecare a rănilor dintre națiuni / foto în articol
31 aug 2025, 23:18
Ursula von der Leyen: Europa elaborează planuri destul de precise pentru o desfășurare de trupe în Ucraina
31 aug 2025, 22:25
Uzina de armament de la Sopot, blocată de naționaliști în timpul vizitei lui von der Leyen în Bulgaria
31 aug 2025, 20:18
Merz exclude majorarea impozitelor pentru cetățenii Germaniei
31 aug 2025, 19:01
Gestul făcut de Putin la fotografia de grup de la summitul de la Tianjin / video
31 aug 2025, 17:25
Peskov susține că țările UE împiedică eforturile de pace ale lui Donald Trump
31 aug 2025, 16:28
Karol Nawrocki îl atacă pe Lech Walesa: Nimeni nu ne va interzice să spunem adevărul despre el
31 aug 2025, 16:20
Papa Leon al XIV-lea denunță „pandemia de arme” și cere armistițiu imediat în Ucraina
31 aug 2025, 15:33
Putin încearcă să bage bățul prin gard și să rupă relațiile lui Trump cu Europa
31 aug 2025, 15:23
Game over: Trump trăiește. Cum a pus președintele SUA capăt zvonurilor privind moartea sa
31 aug 2025, 13:45
„Cea mai bogată prinţesă a Europei” s-a căsătorit, la Vaduz, cu un manager de investiții
31 aug 2025, 13:16
Trump schimbă sistemul electoral în SUA
31 aug 2025, 10:14
O alunecare de teren a distrus o porţiune de autostradă şi zeci de metri de cale ferată în Norvegia
30 aug 2025, 23:23
Merz dezvăluie strategia Europei pentru ca Rusia să nu mai poate continua războiul și ataca în viitor
30 aug 2025, 22:58
Ce se întâmplă cu banii Rusiei înghețați de Europa? Toate opțiunile sunt pe masă
30 aug 2025, 21:00
Cel puțin trei morți și 94 de răniți, după deraierea unui tren în Egipt
30 aug 2025, 19:34
Zelenski, prima reacție după asasinarea fostului preşedinte al parlamentului ucrainean
30 aug 2025, 18:54
Zvonul „Trump a murit” a explodat pe rețelele de socializare. Cum se explică medical vânătaia care alimentează conspirațiile
30 aug 2025, 18:22
Așa ceva nu s-a mai văzut de la blocada Cubei: Trump a dat ordin să fie înconjurată Venezuela. Invazie?
30 aug 2025, 16:51
Israelul însăsprește asediul în Gaza. Crucea Roșie avertizează că e imposibilă o evacuare a ultimului bastion al grupării teroriste Hamas
30 aug 2025, 16:14
Planul lui Trump de expulzare în masă a migranților, blocat de o instanță federală
30 aug 2025, 16:22
Zelenski vrea „măsuri reale“ contra Rusiei
30 aug 2025, 15:16
Fostul președinte al Parlamentului Ucrainei, împușcat mortal în Liov
30 aug 2025, 13:55
Putin se pregătește de o nouă vizită de forță. Kremlinul spune că e „fără precedent“
30 aug 2025, 13:28
Karol Nawrocki a pus mâna pe telefon și a sunat-o pe Maia Sandu. Ce au discutat cei doi președinți
30 aug 2025, 12:18
Rusia a lansat peste 500 de drone și 40 de rachete în Ucraina. Update: Reacția lui Zelenski / foto în articol
30 aug 2025, 09:44
SUA au dat liber la vânzarea de sisteme Patriot, care vor ajunge în Ucraina
30 aug 2025, 09:25
Înfrângere juridică majoră pentru Donald Trump
30 aug 2025, 08:04
Merz e „îngrijorat“ de situaţia politică din Franţa
29 aug 2025, 22:47
Gazele naturale, sub lupa UE: Importatorii ar putea fi nevoiți să probeze originea lor
29 aug 2025, 19:00
Karol Nawrocki pune Polonia pe harta mondială a dezvoltării tehnologice
29 aug 2025, 18:06
Macron, anunț privind demisia din funcția de președinte al Franței
29 aug 2025, 17:48
Zeleneski: Rusia a strâns 100.000 de militari lângă un nod logistic crucial pentru Ucraina
29 aug 2025, 17:35
Trump cere Congresului tăierea a 4,9 miliarde de dolari din ajutorul extern. Risc crescut de „shutdown”
29 aug 2025, 17:03
Reacția Rusiei, după ce Macron l-a numit „căpcăun“ pe Putin
29 aug 2025, 16:11
Tensiunile SUA-Venezuela cresc. Navele de război americane sunt în Caraibe. Trump e pregătit să folosească "toate elementele puterii" împotriva drogurilor
29 aug 2025, 12:50
Reacția Ambasadei Bangladeshului după cazul livratorului agresat în București. Ce i-au transmis lui Nicușor Dan
29 aug 2025, 09:30
Mere transportate cu telecabina, printr-un proiect finanțat cu fonduri UE
29 aug 2025, 09:05
Atac sângeros la o biserică în SUA. Criminal fixat pe ideea de a ucide copii: Doi morți și zeci de răniți. FBI investighează cazul
29 aug 2025, 08:43
Ariana Grande anunţă un nou turneu, cu spectacole în America de Nord şi Regatul Unit
29 aug 2025, 03:39
Nawrocki a chemat la Varșovia mai mulți lideri est-europeni, pentru a se sfătui cu ei în legătură cu vizita pe care o va face la Casa Albă / foto în articol
28 aug 2025, 21:34
Supa Egusi, în drum spre stele. Felul de mâncare nigerian care ar putea hrăni în viitor astronauții pe Lună
28 aug 2025, 21:07
Analiză Reuters: Lucruri mai puțin știute despre efortul lui Trump de a încheia războiul din Ucraina / „Schimbul de teritorii” care nu a avut loc
28 aug 2025, 20:55
Cele mai noi știri
acum 4 minute
Divorțul nu înseamnă sfârșitul vieții relaționale. Cristina Iordache: Cum să transformi despărțirea într-o nouă etapă / video
acum 11 minute
Un medic dezvăluie metoda 5-4-3-2-1. Ce să cumperi din Carrefour România pentru un corp sănătos
acum 11 minute
Renault a numit un nou director la Dacia. Cine e Katrin Adt
acum 24 de minute
Școala Românească din Haga – unde identitatea românească prinde rădăcini în diaspora
acum 50 de minute
PSD, provocare pentru Bolojan în contextul pachetelor austerității. Va avea curaj să o facă?
acum 57 de minute
Sectorul 4 rămâne fără apă caldă. Ce blocuri din capitală sunt afectate
acum 59 de minute
AFM lansează în septembrie mult așteptatul Program Rabla pentru persoane fizice 
acum 1 ora 4 minute
Ucraina suspectează implicarea Rusiei în uciderea fostului președinte al parlamentului
Cele mai citite știri
pe 31 August 2025
Îți lași încărcătorul în priză? Dar becul aprins? Nu o s-o mai faci de acum / video
pe 31 August 2025
Gestul făcut de Putin la fotografia de grup de la summitul de la Tianjin / video
pe 31 August 2025
Dispariții în serie la BIAS 2025. Enigma care s-a repetat din 40 în 40 de minute / foto
pe 31 August 2025
Nicușor Dan este între P și P
pe 31 August 2025
Daniel Zamfir: PSD nu va accepta o astfel de măsură
Taxare Fetești pod / Foto: Crișan Andreescu Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

George Simion face „referendumuri”, dar trece sub tăcere adevărata știre

de Anca Murgoci

SURSA FOTO: INQUAM PHOTOS De ce s-a dus Nicușor Dan pe Valea Sâmbetei. Ce putea face la Cotroceni

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel