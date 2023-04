Regele Charles al III-lea are sculptură realizată din 17 litri de ciocolată / video

În zilele dinaintea încoronării sale istorice la Westminster Abbey, încoronare care va avea loc săptămâna viitoare, un bust în mărime naturală al Regelui a fost realizat din peste 17 litri de ciocolată Celebrations topită. Acesta cântărește mai mult de 23 kg și a fost creat în patru săptămâni.

Sculptura din ciocolată prezintă uniforma pe care Regele este așteptat să o poarte, cu epoleții împodobiți cu ciocolată Twix, Milky Way, Galaxy și Bounty Celebrations, potrivit Sky News.

Aceasta a fost realizată de o echipă de ciocolatieri și modelatori care au lucrat cu atenție la modul în care profilul regelui să semene cât mai mult cu el.

Pe unele părți ale bustului au fost adăugate și diferite ciocolate de la marca de cofetărie Celebrations.

Maltesers Teasers au fost folosite pe guler, iar medaliile de pe pieptul bustului conțin bomboane de ciocolată, inclusiv Snickers.

Ciocolatiera Jennifer Lindsey-Clarke a lucrat la sculptura care a fost realizată folosind aproximativ 2.875 de ciocolate Celebrations topite.

„Echipa a studiat ore întregi de filmări cu Regele pentru a-i analiza trăsăturile, iar asemănarea este nemaipomenită”, a declarat Emily Owen, senior brand manager pentru Celebrations.

Sculptura va fi expusă la sediul Mars Wrigley UK din Slough.

