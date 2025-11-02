Regaliștii se adună în Piața Palatului. Demonstrație istorico-militară de Sf. Mihai și Gavril

În ziua de sâmbătă, 8 noiembrie 2025, la ora 12.30, în Piața Palatului, Asociația Tineretului Regalist invită organizațiile civice să depună coroane de flori la statuia Regelui Carol I, în memoria celor care, prin curaj și demnitate, au exprimat în urmă cu 80 de ani un sentiment de solidaritate față de Coroană și o atitudine de rezistența civică în sprijinul democrației și valorilor europene.

Momentul istoric evocat de tinerii regaliști a reprezentat o adunare a societății civile în sprijinul Coroanei, prilejuită de onomastica Regelui Mihai I, fiind totodată o afirmare a angajamentului față de valorile democratice și pro-europene, într-un context marcat de ocupația sovietică a României.

Apelul adresat tinerilor are în vedere mesajul Regelui Mihai I de acum 10 ani: „Democrația și libertățile nu sunt câștigate pentru totdeauna. Nicio izbândă nu este eternă. Omul își câștigă în fiecare zi dreptul de a avea un 'mâine'. Țara își redobândește, cu fiecare generație, privilegiul de a continua să existe”.

Asociația Tradiția Militară evocă Armata Regală Română



În cadrul adunării comemorative din Piața Palatului își va oferi concursul și Asociația Tradiția Militară, care va susține o demonstrație de reconstituire istorico-militară, evocând tradițiile Armatei Regale Române, incluzând prezentarea unor modele de uniforme, echipament, armament și decorații din timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, precum și mânuiri de armă, exerciții tactice și ceremonialuri militare, după regulamentele din perioada istorică evocată

Ca moment premergător, începând cu ora 11.30, la Biserica Kretzulescu va fi oficiată o slujbă de Parastas, cu aprobarea Arhiepiscopiei Bucureștilor. Slujba va fi săvârșită de un sobor de preoți sub protia părintelui protoiereu Victor-Lucian Georgescu, parohul Bisericii Kretzulescu și protopop pentru Protoieria Sectorului 1 din București.

Eveniment comemorativ, dar și dezbatere, la Memorialul Victimelor Comunismului

În ziua de joi, 20 noiembrie, la ora 18.30, Reprezentanța la București a Memorialului Victimelor Comunismului și al Rezistenței (str. Jean-Louis Calderon nr. 66) va găzdui un eveniment comemorativ, organizat de Asociația Tineretului Regalist împreună cu Muzeul Ororilor Comunismului în România.

Programul evenimentului cuprinde expuneri istorice, mărturii și evocări privind manifestația regalistă și anticomunistă din 8 noiembrie 1945, segment în care vor lua cuvântul dna. Niculina Moica, președinta Asociației Foștilor Deținuți Politici din România (AFDPR), dna. Lucia Hossu-Longin, realizatorul emisiunii „Memorialul Durerii”, dl. Dinu Zamfirescu, participant la manifestația din 8 noiembrie 1945, și istoricii dl. conf. univ. dr. Matei Gheboianu, decanul Facultății de Istorie a Universității din București, dl. lect. univ. dr. Filip-Lucian Iorga, profesor la Facultatea de Litere a Universității din București, și dl. Alexandru Groza, directorul Muzeului Ororilor Comunismului în România.

În a doua parte a evenimentului, Asociația Română de Dezbateri, Oratorie și Retorică (ARDOR) va realiza o dezbatere demonstrativă pe tema implicării civice în societate. În încheierea evenimentului va evolua Corul Regal.

Intrarea publicului este liberă, în limita locurilor disponibile, iar accesul presei este permis.