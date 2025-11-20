€ 5.0889
Stiri

Data publicării: 23:12 20 Noi 2025

Redacția ungară a postului Radio Europa Liberă, închisă la cererea SUA
Autor: Elena Aurel

barbat stand la birou Redacția ungară a Radio Europa Liberă își încetează activitatea. Sursa foto: https://www.freepik.com/, @EyeEm
 

Redacția ungară a Radio Europa Liberă își încetează activitatea la cererea Agenției SUA pentru Media Globală.

Redacţia ungară a postului Radio Europa Liberă a anunţat joi seară într-un comunicat încetarea activităţilor sale începând de vineri "la instrucţiunile Agenţiei SUA pentru Media Globală", USAGM, notează AFP şi EFE, citate de Agerpres.

Administraţia americană se angajase pe 7 noiembrie să închidă Szabad Europa pentru a-i da satisfacţie premierului naţionalist maghiar Viktor Orbán, un mare prieten al lui Donald Trump, aflat în vizită în SUA la acea dată.

Această media "îşi propune în mod clar să destabilizeze" Ungaria, declarase Kari Lake, şeful USAGM, cu o zi înainte.

Media maghiară a precizat joi seară că articolele sale anterioare "vor rămâne accesibile" şi şi-a invitat cititorii să le consulte.

Ursula von der Leyen vrea să dea 135 de miliarde de euro Ucrainei. Anunțul lui Viktor Orban

Szabad Europa s-a redeschis în 2020

Închisă după căderea Uniunii Sovietice, Szabad Europa s-a redeschis în 2020, după ce Congresul american a autorizat finanţarea sa din cauza îngrijorărilor legate de erodarea libertăţii presei în Ungaria.

De la revenirea premierului Orban la putere în 2010, multe media independente fie şi-au încetat activitatea, fie au fost cumpărate de aliaţii săi şi transformate în purtătoare de cuvânt pro-Fidesz, în timp ce media de stat au fost obligate să urmeze linia guvernului. 

presa ungaria
viktor orban
statele unite ale americii
