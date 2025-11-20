€ 5.0889
|
$ 4.4142
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0889
|
$ 4.4142
 
DCNews Stiri Ursula von der Leyen vrea să dea 135 de miliarde de euro Ucrainei. Anunțul lui Viktor Orban
Data publicării: 21:31 20 Noi 2025

Ursula von der Leyen vrea să dea 135 de miliarde de euro Ucrainei. Anunțul lui Viktor Orban
Autor: Ioan-Radu Gava

ursula_64670900 Foto: Agerpres
 

Comisia Europeană examinează trei opţiuni pentru un nou ajutor destinat Ucrainei, afirmă Viktor Orban.

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, doreşte să strângă 135 de miliarde de euro pentru ajutorul UE destinat Ucrainei şi a sugerat trei posibile opţiuni de realizare a acestui demers, a afirmat joi premierul ungar Viktor Orban, potrivit agenţiilor MTI și Agerpres.

"Acesta este preţul prelungirii războiului", a spus Orban într-un mesaj pe Facebook. Dar "preşedinta (Comisiei Europene n.red) are o problemă, pentru că nu are aceşti bani", prin urmare a pus pe masă trei propuneri, explică premierul ungar.

Foto: Agerpres

Viktor Orban detaliază opțiunile Comisiei Europene pentru ajutorul destinat Ucrainei

Prima opţiune, detaliază el, este aceea ca statele UE "să cotizeze", "de bunăvoie şi cu bucurie, din propriile lor bugete. Ca şi când nu ar avea nimic altceva mai bun de făcut".

A doua propunere văzută de Viktor Orban este un "bine-cunoscut "truc magic" bruxellez: împrumuturile comune". "Nu sunt bani pentru război astăzi, aşadar nepoţii noştri vor plăţi factura. Absurd", a comentat premierul conservator ungar.

A treia opţiune descrisă de el este confiscarea activelor Rusiei îngheţate în UE. "Este o soluţie comodă, dar consecinţele sale sunt imposibil de anticipat", întrucât ar putea conduce la "dispute legale prelungite, un val de procese şi colapsul monedei euro", estimează Viktor Orban, care îndeamnă în mesajul său la "încetarea finanţării unui război care nu poate fi câştigat, precum şi a mafiei ucrainene corupte a războiului".

 Peter Szijjarto: Bruxelles-ul "trăieşte cu iluzia" că războiul cu Rusia poate fi câştigat

Şi ministrul său de externe, Peter Szijjarto, a vorbit despre planurile Comisiei Europene de suplimentare a ajutorului pentru Ucraina, dar a menţionat o sumă diferită, de 100 de miliarde de euro, faţă de 135 de miliarde cât menţionase Orban.

Adresându-se presei înaintea unei reuniuni cu omologii săi europeni, ministrul ungar a spus că Bruxelles-ul "trăieşte cu iluzia" că războiul cu Rusia poate fi câştigat, prin urmare caută soluţii pentru noi ajutoare care să fie oferite Ucrainei, iar Ursula von der Leyen le-a trimis recent statelor UE o scrisoare în care cere încă 100 de miliarde de euro pentru Ucraina, scrisoare despre care şi Orban a vorbit luni într-un mesaj video pe Facebook.

Conform premierului ungar, scrisoarea semnalează că suma necesară finanţării Ucrainei este semnificativă. "Iar în această scrisoare ea ne cere bani. Preşedinta (Comisiei Europene, n.red.) le cere statelor membre bani", a afirmat el. Aceasta "este ca şi cum ai încerca să vindeci un alcoolic de băutură trimiţându-i încă o ladă de vodcă", a comentat Orban.

De când Rusia a lansat invazia în Ucraina în februarie 2022, Uniunea Europeană a oferit Kievului ajutoare financiare, militare şi umanitare care însumează până la ora actuală aproximativ 178 de miliarde de euro.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

viktor orban
comisia europeana
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 36 minute
Gogoși arăbești pufoase cu iaurt - desertul care cucerește toți copiii
Publicat acum 40 minute
Incendiu puternic la o hală din Argeş: Pompierii acționează cu mai multe autospeciale
Publicat acum 55 minute
Ce i s-a arătat pe cer „celebrului Ciucurel, urmașul lui Petrache Lupu“ / video
Publicat acum 1 ora si 10 minute
Ce se află azi în unul dintre locurile pe care Băsescu și Boc voiau să-l desființeze. Ciolacu a mers acolo
Publicat acum 1 ora si 12 minute
Redacția ungară a postului Radio Europa Liberă, închisă la cererea SUA
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 18 Noi 2025
Ludovic Orban, dat afară de Nicușor Dan. A venit confirmarea!
Publicat pe 19 Noi 2025
Răsturnare de situație în cazul familiei care a murit în Istanbul, formată din mamă, tată și doi copii de 3 și 6 ani
Publicat pe 19 Noi 2025
Situație hilară la nodul A0-A1. Titi Aur: E lipsă totală de coerență, este neatenție, nesimțire, habar nu am / video
Publicat acum 14 ore si 55 minute
Următorul pas al lui Ludovic Orban demască strategia lui Nicușor Dan. Ce ar ascunde șutul pe poarta Președinției
Publicat pe 18 Noi 2025
”Are gust de pastile. Să se sesizeze careva!”. Probleme pentru Aqua Carpatica. Marile magazine acceptă retururile fără comentarii
 
urmatorul pas al lui ludovic orban demasca strategia lui nicusor dan ce ar ascunde sutul pe poarta presedintiei Următorul pas al lui Ludovic Orban demască strategia lui Nicușor Dan. Ce ar ascunde șutul pe poarta Președinției

de Roxana Neagu

explicatia lui nicusor pentru gafe dovada ca udmr a avut dreptate Explicația lui Nicușor pentru gafe, dovada că UDMR a avut dreptate

de Val Vâlcu

perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close