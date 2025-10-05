Record istoric pentru Bitcoin. Investitorii se refugiază în cripto pe fondul tensiunilor fiscale americane

Bitcoin sparge un nou record, depășind pragul de 125.000 de dolari, pe fondul crizei bugetare din SUA. Criptomoneda a atins duminică un nou maxim istoric, depășind 125.000 de dolari, în timp ce impasul bugetar din Statele Unite continuă să tensioneze piețele, relatează AFP.

Potrivit datelor de piață, principala criptomonedă a urcat până la 125.689 de dolari, depășind precedentul record de circa 124.500 de dolari, stabilit în luna august.

Creșterea are loc în contextul reticenței investitorilor față de blocajul politic și financiar de la Washington, mulți dintre aceștia orientându-se către active alternative considerate refugii în perioade de incertitudine.

Un alt factor care susține ascensiunea monedei digitale este sprijinul manifestat de președintele american Donald Trump și familia sa pentru sectorul cripto, aceștia fiind implicați în mai multe inițiative și proiecte de promovare a monedelor digitale.