€ 5.0889
|
$ 4.3349
|

Subcategorii în Economie

 
Data actualizării: 11:53 05 Oct 2025 | Data publicării: 11:49 05 Oct 2025

Record istoric pentru Bitcoin. Investitorii se refugiază în cripto pe fondul tensiunilor fiscale americane
Autor: M.C

bitcoin-dolari_97816200 Sursa foto: https://www.freepik.com/, @freepik
 

Bitcoin a doborât, duminică, un nou record.

Bitcoin sparge un nou record, depășind pragul de 125.000 de dolari, pe fondul crizei bugetare din SUA. Criptomoneda a atins duminică un nou maxim istoric, depășind 125.000 de dolari, în timp ce impasul bugetar din Statele Unite continuă să tensioneze piețele, relatează AFP.

Potrivit datelor de piață, principala criptomonedă a urcat până la 125.689 de dolari, depășind precedentul record de circa 124.500 de dolari, stabilit în luna august.

Creșterea are loc în contextul reticenței investitorilor față de blocajul politic și financiar de la Washington, mulți dintre aceștia orientându-se către active alternative considerate refugii în perioade de incertitudine.

Un alt factor care susține ascensiunea monedei digitale este sprijinul manifestat de președintele american Donald Trump și familia sa pentru sectorul cripto, aceștia fiind implicați în mai multe inițiative și proiecte de promovare a monedelor digitale.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

bitcoin
criptomonede
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 3 minute
Gafele lui Nicușor Dan sunt diferite de gafele Vioricăi Dăncilă sau ”E pericoloso sporgersi”?
Publicat acum 32 minute
Ministrul Daniel David propune un pact pentru Educaţie în trei puncte
Publicat acum 42 minute
Cine e omul de afaceri ortodox propus de Trump în funcția de ambasador în Ungaria
Publicat acum 1 ora si 11 minute
Babis a câștigat alegerile din Cehia, dar drumul spre putere e greu. O mutare stil Băsescu, asul din mâneca preşedintelui
Publicat acum 1 ora si 56 minute
Proteste violente în Georgia: Premierul acuză UE de amestec în politica internă
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 03 Oct 2025
Monica Pop, avertisment privind o vitamină: Când m-am îmbolnăvit de cancer, nivelul acestui element era 3
Publicat pe 03 Oct 2025
Klaus Iohannis a spus că nu are cheia casei din Sibiu pentru a o preda. Șeful ANAF, dezvăluiri de culise: Ce au găsit la executare
Publicat pe 03 Oct 2025
Cine sunt ”super-bugetarii de lux” din Guvernul Bolojan. ”I-aș da afară pe toți”
Publicat pe 03 Oct 2025
Alpinistul Balin Miller a murit în timp ce transmitea un live urmărit de mii de oameni
Publicat pe 04 Oct 2025
Alegeri Cehia: Partidul populist al miliardarului Andrej Babis a câştigat detaşat
 
gafele lui nicusor dan sunt diferite de gafele vioricai dancila sau e periculoso sporgersi Gafele lui Nicușor Dan sunt diferite de gafele Vioricăi Dăncilă sau ”E pericoloso sporgersi”?

de Val Vâlcu

alegeri partiale in 23 noiembrie calcule politice miza amanarii in martie 2026 Alegeri parțiale în 23 noiembrie. Calcule politice, miza amânării în martie 2026

de Val Vâlcu

decizia ccr pentru pensiile speciale pe 8 octombrie sau la un nou referendum Decizia CCR pentru pensiile speciale, pe 8 octombrie sau la un nou referendum

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close