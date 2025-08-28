Reacția MAE la atacul masiv al Rusiei asupra Ucrainei

Ministerul Afacerilor Externe a emis un mesaj după atacul lansat de Rusia asupra Kievului în noaptea de miercuri spre joi.

Ministerul Afacerilor Externe a reacționat la atacul rusesc de noaptea trecută asupra capitalei Ucrainei.

MAE „condamnă atacul aerian major de aseară al Rusiei asupra Kievului, care a provocat numeroase victime civile și pagube importante, inclusiv la clădirile care găzduiesc Delegația UE și British Council”.

„O dovadă flagrantă a disprețului total al Rusiei față de eforturile pentru pace”

„Este încă o dovadă flagrantă a disprețului total al Rusiei față de eforturile internaționale pentru pace. Aceste atacuri se adaugă la lista lungă de crime de război comise de Rusia împotriva Ucrainei și a poporului ucrainean”, mai scriu oficialii.

Ministerul subliniază, de asemenea, necesitatea depunerii tuturor eforturilor pentru a-i aduce pe toți responsabili în fața justiției.

Totodată, România își reafirmă solidaritatea deplină cu Ucraina și cu lupta sa legitimă pentru apărarea independenței, suveranității și integrității teritoriale.

„Gândurile noastre se îndreaptă către victimele atacului și către familiile lor, precum și către personalul EUDEL și al British Council”, se mai arată în mesajul publicat pe rețelele de socializare.

