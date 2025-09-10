Reacția lui Mircea Lucescu întrebat dacă își va da demisia după Cipru - România

Data actualizării: | Data publicării:

Selecţionerul echipei naţionale de fotbal a României, Mircea Lucescu, a fost întrebat dacă își va da demisia, după finalul partidei cu Cipru, scor 2-2, în preliminariile Cupei Mondiale din 2026.

Întrebat, marți noapte, după încheierea partidei dintre Cipru și România, dacă s-a gândit să renunţe la funcţia de selecţioner, Lucescu a răspuns:

"Haideţi să nu discutăm în seara asta. Ce va fi mâine, vom vedea mâine. Sunt foarte dezamăgit, pentru că ştiu cum a fost pregătit meciul ăsta şi cât de sigur eram că vom câştiga. Echipa naţională trebuie să îşi continue parcursul. Eu am făcut tot ceea ce a fost posibil ca să dau unui grup de jucători posibilitatea să atace un turneu final. Şi ăsta a fost un lucru foarte bun. În rest, sunt alte aspecte pe care nu vreau să le discut aici. Eu voi analiza şi voi vedea ce hotărâre voi lua. Vom vedea care e situaţia. Mai mult de atât nu am ce să spun. Nu e momentul să fac o analiză foarte serioasă pentru că ar trebui să spun nişte lucruri care nu îmi convin. Simt o mare dezamăgire, o foarte mare dezamăgire".

Naţionala de fotbal a României a terminat la egalitate cu echipa Ciprului, 2-2 (2-1), marţi seara, pe GSP Stadium din Nicosia, în Grupa H a preliminariilor Cupei Mondiale din 2026.

Tricolorii au făcut un nou pas greşit în cursa pentru Cupa Mondială de anul viitor, fiind egalaţi după ce au condus cu 2-0, prin golurile marcate de Denis Drăguş (2, 18). Loizos Loizou (29), Charalampos Charalampous (76) au marcat pentru gazde, care au dominat jocul şi au presat continuu.

În alt meci, Austria a învins Bosnia-Herţegovina cu 2-1, în deplasare, cele două echipe fiind la cinci puncte de echipa României în clasamentul grupei, dar tricolorii mai au şansa barajului din primăvară. România va juca următorul meci pe 12 octombrie, acasă, cu Austria, notează Agerpres.

