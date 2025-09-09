România 2 - 1 Cipru: Testul care poate relansa drumul spre Cupa Mondială 2026

Naționala României se pregătește pentru un meci cu miză uriașă în preliminariile Cupei Mondiale din 2026. După un start ezitant, cu două victorii și două înfrângeri în primele patru etape, tricolorii se află pe locul al treilea în grupa H și vor juca marți, de la ora 21:45, împotriva Ciprului.

Update 22:16. Echipa Ciprului marchează în minutul 29!

Update 22:09. Nicușor Bancu a fost sancționat de arbitru cu un cartonaș galben.

Update 22:06. România reușește să marcheze al doilea gol partidei, în minutul 18, prin Drăguș. Este o lovitură de moral care poate schimba echilibrul jocului.

Update 21:47. În minutul 2 al partidei, România deschide scorul! Tricolorii au înscris pentru 1-0 prin Drăguș.

Știrea inițială

Partida capătă o importanță majoră, întrucât România are nevoie disperată de puncte pentru a rămâne în cursa calificării directe. În caz contrar, selecționata condusă de Mircea Lucescu va fi nevoită să spere la baraj, grație statutului de câștigătoare a Ligii C din Liga Națiunilor.

Pentru acest duel, România va alinia un sistem 4-3-3, cu Horațiu Moldovan în poartă, apărarea formată din Rațiu, Ghiță, Burcă și Bancu, mijlocul acoperit de Răzvan Marin, Marius Marin și căpitanul Nicolae Stanciu, iar în ofensivă Man, Drăguș și Dobre. Selecționerul are însă bătăi de cap în compartimentul ofensiv, după ce Louis Munteanu a acuzat probleme musculare și a devenit indisponibil atât pentru amicalul pierdut cu Canada (0-3), cât și pentru meciul de marți. În locul său a fost titularizat Denis Drăguș, jucător care va purta o mare parte din greutatea atacului românesc.

Adversara României vine după o înfrângere la limită, 0-1 contra Austriei, dar rămâne o echipă incomodă, mai ales pe teren propriu. Ciprioții, pregătiți de Apostolos Mantzios, vor juca în sistem 4-2-3-1, cu Pittas în rol de unic vârf. În lot se află și doi jucători din Superliga României: mijlocașul Charalampos Kyriakou de la Dinamo și extrema Marinos Tzionis, legitimat la UTA Arad.

Partida va fi condusă la centru de arbitrul sloven Matej Jug, ajutat de conaționalii săi Matej Žunič și Manuel Vidali, în timp ce arbitru de rezervă va fi Rade Obrenovič. În camera VAR au fost delegați Asmir Sagrković și Alen Borošak.

Înaintea duelului din Cipru, clasamentul grupei arată astfel: Bosnia și Herțegovina conduce cu 12 puncte după patru meciuri, urmată de Austria, cu 9 puncte din trei partide. România se află pe locul al treilea, cu 6 puncte în patru meciuri, Cipru are 3 puncte, iar San Marino rămâne fără punct după cinci jocuri.

