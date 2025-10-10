Reacția Casei Albe după ce Trump nu a primit Premiul Nobel pentru Pace

„Președintele Trump va continua să încheie acorduri de pace, să pună capăt războaielor și să salveze vieți. Are o inimă umanitară și nu va mai exista nimeni ca el, capabil să miște munții prin forța voinței sale", a transmis Steven Cheung, purtătorul de cuvânt al Casei Albe, într-o postare pe X.

De asemenea, Steven Cheung a acuzat Comitetul Nobel că ar fi ales politica în detrimentul păcii.

„Comitetul Nobel a demonstrat că pune politica mai presus de pace", a mai scris Steven Cheung pe X.