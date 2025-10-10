Reacția Casei Albe după ce Trump nu a primit Premiul Nobel pentru Pace

Casa Albă a criticat decizia Comitetului Nobel de a-i acorda Premiul pentru Pace liderei opoziției din Venezuela.
Vineri, Casa Albă a criticat decizia Comitetului Nobel de a-i oferi Premiul Nobel pentru Pace liderei opoziției din Venezuela, Maria Corina Machado, în locul președintelui american Donald Trump.
Steven Cheun, purtătorul de cuvânt al Casei Albe, a spus că Donald Trump va continua să promoveze pacea, să salveze vieți și l-a descris ca fiind un lider cu o inimă umanitară.
President Trump will continue making peace deals, ending wars, and saving lives.— Steven Cheung (@StevenCheung47) October 10, 2025
He has the heart of a humanitarian, and there will never be anyone like him who can move mountains with the sheer force of his will.
The Nobel Committee proved they place politics over peace. https://t.co/dwCEWjE0GE
María Corina Machado, născută pe 7 octombrie 1967 în Caracas, Venezuela, este laureata Premiului Nobel pentru Pace 2025. I-a a primit acest premiu pentru „munca neobosită în promovarea drepturilor democratice ale poporului venezuelean și pentru lupta sa pentru o tranziție justă și pașnică de la dictatură la democrație”. Deși președintele SUA, Donald Trump, considera că el merită Premiul Nobel pentru Pace, se pare că juriul (Comitetul Nobel pentru Pace) nu a fost de aceeași părere.
Cine este María Corina Machado
Machado, inginer industrial de profesie, a intrat în politică în 2002, ca fondatoare a organizației de monitorizare a votului Súmate, în timp ce conducea și proiecte sociale pentru copiii străzii în Caracas prin Fundación Atenea. Ea a fost membră a Adunării Naționale a Venezuelei între 2011 și 2014 și este coordonatoarea națională a partidului politic Vente Venezuela.
