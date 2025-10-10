€ 5.0927
Reacția Casei Albe după ce Trump nu a primit Premiul Nobel pentru Pace
Autor: Elena Aurel

donald-trump-sua_43653700 Sursa foto: Agerpres
 

Casa Albă a criticat decizia Comitetului Nobel de a-i acorda Premiul pentru Pace liderei opoziției din Venezuela.

Vineri, Casa Albă a criticat decizia Comitetului Nobel de a-i oferi Premiul Nobel pentru Pace liderei opoziției din Venezuela, Maria Corina Machado, în locul președintelui american Donald Trump.

Steven Cheun, purtătorul de cuvânt al Casei Albe, a spus că Donald Trump va continua să promoveze pacea, să salveze vieți și l-a descris ca fiind un lider cu o inimă umanitară.

Președintele Trump va continua să încheie acorduri de pace, să pună capăt războaielor și să salveze vieți. Are o inimă umanitară și nu va mai exista nimeni ca el, capabil să miște munții prin forța voinței sale", a transmis Steven Cheung, purtătorul de cuvânt al Casei Albe, într-o postare pe X.

De asemenea, Steven Cheung a acuzat Comitetul Nobel că ar fi ales politica în detrimentul păcii.

Comitetul Nobel a demonstrat că pune politica mai presus de pace", a mai scris Steven Cheung pe X. 

 

.....

CITEȘTE ȘI: Cine este María Corina Machado, femeia care "i-a furat" de sub nas Premiul Nobel pentru Pace lui Donald Trump

 

María Corina Machado, născută pe 7 octombrie 1967 în Caracas, Venezuela, este laureata Premiului Nobel pentru Pace 2025. I-a a primit acest premiu pentru „munca neobosită în promovarea drepturilor democratice ale poporului venezuelean și pentru lupta sa pentru o tranziție justă și pașnică de la dictatură la democrație”. Deși președintele SUA, Donald Trump, considera că el merită Premiul Nobel pentru Pace, se pare că juriul (Comitetul Nobel pentru Pace) nu a fost de aceeași părere.

Cine este María Corina Machado

Machado, inginer industrial de profesie, a intrat în politică în 2002, ca fondatoare a organizației de monitorizare a votului Súmate, în timp ce conducea și proiecte sociale pentru copiii străzii în Caracas prin Fundación Atenea. Ea a fost membră a Adunării Naționale a Venezuelei între 2011 și 2014 și este coordonatoarea națională a partidului politic Vente Venezuela.

