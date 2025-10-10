€ 5.0927
|
$ 4.3982
|

Subcategorii în Stiri

 
Data publicării: 14:23 10 Oct 2025

Cine este María Corina Machado, femeia care "i-a furat" de sub nas Premiul Nobel pentru Pace lui Donald Trump
Autor: Doinița Manic

María Corina Machado Foto: Facebook María Corina Machado
 

Află în articol cine este María Corina Machado, câștigătorarea Premiului Nobel pentru Pace 2025.

María Corina Machado, născută pe 7 octombrie 1967 în Caracas, Venezuela, este laureata Premiului Nobel pentru Pace 2025. I-a a primit acest premiu pentru „munca neobosită în promovarea drepturilor democratice ale poporului venezuelean și pentru lupta sa pentru o tranziție justă și pașnică de la dictatură la democrație”. Deși președintele SUA, Donald Trump, considera că el merită Premiul Nobel pentru Pace, se pare că juriul (Comitetul Nobel pentru Pace) nu a fost de aceeași părere.

Cine este María Corina Machado

Machado, inginer industrial de profesie, a intrat în politică în 2002, ca fondatoare a organizației de monitorizare a votului Súmate, în timp ce conducea și proiecte sociale pentru copiii străzii în Caracas prin Fundación Atenea. Ea a fost membră a Adunării Naționale a Venezuelei între 2011 și 2014 și este coordonatoarea națională a partidului politic Vente Venezuela.

Activismul său a fost marcat de o opoziție fermă față de regimul lui Hugo Chávez și ulterior față de guvernul lui Nicolás Maduro. Machado a fost figură centrală în protestele opoziției din 2014 și a susținut constant tranziția democratică, chiar și atunci când guvernul i-a interzis să ocupe funcții publice și a încercat să o hărțuiască prin procese și discreditări politice.

„Doamna de Fier”

În ciuda acestor amenințări, Machado a rămas în Venezuela, iar presa internațională o descrie drept „Doamna de Fier” pentru curajul și perseverența ei.

Pe plan internațional, María Corina Machado a fost recunoscută ca una dintre 100 de femei influente de către BBC în 2018 și ca una dintre 100 cele mai influente persoane de către Time în 2025. Educația sa solidă include o diplomă în inginerie industrială la Universitatea Catolică Andrés Bello, un master în finanțe la IESA și participarea în 2009 la programul Yale World Fellows.

De-a lungul carierei, Machado a fost adesea ținta atacurilor fizice și intimidărilor din partea susținătorilor guvernamentali, însă și-a continuat activitatea politică și socială, pledând pentru drepturile cetățenilor venezueleni și pentru restaurarea democrației. În ciuda interdicțiilor oficiale, ea a rămas liderul de facto al opoziției în timpul procesului electoral din 2024, demonstrând un angajament ferm față de cauza sa.

Astăzi, Premiul Nobel pentru Pace acordat Maríei Corina Machado recunoaște curajul, viziunea și perseverența unei femei care și-a dedicat viața luptei pentru libertate și democrație, simbolizând speranța unui viitor mai just pentru Venezuela.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

María Corina Machado
premiul nobel pentru pache 2025
donald trump
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 9 minute
Congres UDMR: A fost adoptat un document strategic
Publicat acum 14 minute
Violență într-o școală din Târgoviște: Un elev a fost reţinut după ce a lovit un profesor de 72 de ani
Publicat acum 15 minute
„Hai că poți!”, o nouă ediție plină de umor, provocări și momente savuroase, duminică, de la 21:00, la Kanal D!
Publicat acum 38 minute
Rechinul alb care îl face pe „Jaws” să pară doar un peștișor: Cât de mare ar putea deveni acesta?
Publicat acum 47 minute
Nicușor Dan n-a mers la congresul UDMR. A procedat corect? Iată explicația!
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 08 Oct 2025
Fotografia pe care ar trebui să o vadă și cei care, ca Andreea Esca, au zis că s-a exagerat cu Codul Roșu
Publicat acum 22 ore si 3 minute
Departamentul de Stat al SUA, comunicat oficial privind întâlnirea Marco Rubio - Oana Țoiu
Publicat acum 21 ore si 23 minute
Ilie Bolojan publică lista primăriilor cu restanțe în plată: Dacă nu plătești CAS și CASS, ai răspundere penală directă
Publicat acum 22 ore si 35 minute
Se transformă banii noștri din bancă în „fond european”? Prof. Coșea spune cum să ne pregătim
Publicat pe 08 Oct 2025
Ciuvică a identificat singura persoană din România care chiar recunoaște că e putinistă
 
esca barbara un nou fake news Esca Barbara, un nou fake-news

de Val Vâlcu

cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

gafele lui nicusor dan sunt diferite de gafele vioricai dancila sau e periculoso sporgersi Gafele lui Nicușor Dan sunt diferite de gafele Vioricăi Dăncilă sau ”E pericoloso sporgersi”?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close