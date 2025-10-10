María Corina Machado, născută pe 7 octombrie 1967 în Caracas, Venezuela, este laureata Premiului Nobel pentru Pace 2025. I-a a primit acest premiu pentru „munca neobosită în promovarea drepturilor democratice ale poporului venezuelean și pentru lupta sa pentru o tranziție justă și pașnică de la dictatură la democrație”. Deși președintele SUA, Donald Trump, considera că el merită Premiul Nobel pentru Pace, se pare că juriul (Comitetul Nobel pentru Pace) nu a fost de aceeași părere.

Cine este María Corina Machado

Machado, inginer industrial de profesie, a intrat în politică în 2002, ca fondatoare a organizației de monitorizare a votului Súmate, în timp ce conducea și proiecte sociale pentru copiii străzii în Caracas prin Fundación Atenea. Ea a fost membră a Adunării Naționale a Venezuelei între 2011 și 2014 și este coordonatoarea națională a partidului politic Vente Venezuela.

Activismul său a fost marcat de o opoziție fermă față de regimul lui Hugo Chávez și ulterior față de guvernul lui Nicolás Maduro. Machado a fost figură centrală în protestele opoziției din 2014 și a susținut constant tranziția democratică, chiar și atunci când guvernul i-a interzis să ocupe funcții publice și a încercat să o hărțuiască prin procese și discreditări politice.

„Doamna de Fier”

În ciuda acestor amenințări, Machado a rămas în Venezuela, iar presa internațională o descrie drept „Doamna de Fier” pentru curajul și perseverența ei.

Pe plan internațional, María Corina Machado a fost recunoscută ca una dintre 100 de femei influente de către BBC în 2018 și ca una dintre 100 cele mai influente persoane de către Time în 2025. Educația sa solidă include o diplomă în inginerie industrială la Universitatea Catolică Andrés Bello, un master în finanțe la IESA și participarea în 2009 la programul Yale World Fellows.

De-a lungul carierei, Machado a fost adesea ținta atacurilor fizice și intimidărilor din partea susținătorilor guvernamentali, însă și-a continuat activitatea politică și socială, pledând pentru drepturile cetățenilor venezueleni și pentru restaurarea democrației. În ciuda interdicțiilor oficiale, ea a rămas liderul de facto al opoziției în timpul procesului electoral din 2024, demonstrând un angajament ferm față de cauza sa.

Astăzi, Premiul Nobel pentru Pace acordat Maríei Corina Machado recunoaște curajul, viziunea și perseverența unei femei care și-a dedicat viața luptei pentru libertate și democrație, simbolizând speranța unui viitor mai just pentru Venezuela.