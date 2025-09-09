Reacția angajaților ANPC, după anunțul lui Bolojan privind reducerea personalului cu 20%

Într-o discuție de pe grupurile interne, angajații de la Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) reacționează față de decizia de reorganizare a companiei prin reducerea numărului de angajați cu 20%, anunțată de premierul României.

Ilie Bolojan a precizat marți că ANPC „poate funcţiona cel puţin la fel de bine cu o reducere de 20% a posturilor”, informație ce i-a inflamat pe angajații din toată țara.

„Acest pachet trebuie urmat în paralel de reduceri în administraţia centrală pentru că, din nou, aici sunt alte structuri, alte blocuri de salarizare importante şi am făcut o analiză pe o primă autoritate, cea pentru Protecţia Consumatorilor, şi am constatat că fără niciun fel de probleme, cu o reducere de 20% a posturilor, lucrurile pot funcţiona cel puţin la fel de bine, ba cu performanţe suplimentare şi cu cheltuieli de personal mult diminuate şi asta trebuie făcută o analiză la nivelul fiecărei autorităţi centrale”, a spus, printre altele, Ilie Bolojan.

Angajații ANPC, întrebări legitime pentru guvernanți

„Stimați colegi,

Sunt zile triste în ANPC.



Ne uităm unii la ceilalți și ne gândim... oare cine o să plece? Și cum?



Unii dintre noi sunt mai tineri, la început de carieră. Unii suntem mai aproape de pensie, dar încă nu acolo.



Avem rate la bancă, suntem bolnavi, sunt oameni care depind de noi.



Nimeni nu vrea să plece, este normal.

Vă spunem noi de unde trebuie să plece oameni: din Aviatorilor, de acolo trebuie să plece. Mulți! Cu cei mulți directori în frunte!



Pentru că în ANPC, până acum câțiva ani erau maxim 2 directori. Câți sunt acum?



Erau câțiva șefi serviciu, câțiva șefi birou. Câți sunt acum?



Erau câțiva oameni prin birouri, care făceau treaba mai bine decât o fac zecile de angajați care au umplut toate etajele din clădire.

Dar cine face toată munca? Cei din structurile teritoriale, evident!



Cine controlează bănci și intermediari de credite? Cui i se cere să controleze dezvoltatori imobiliari?



Supărare mare că nu controlăm, nu raportăm... Fără noi nu prea aveți cu cine să demonstrați ce de treabă ați făcut, nu-i așa?



Pentru că voi, acolo, fără comisarii din teritoriu sunteți ZERO.

Ani de zile v-ați bătut joc, ne-ați umilit. Pe criterii imbecile.



Cu poze și filmări, cu cifre umflate cu care v-ați transformat în vedete. Candidați de profesie, camuflați în funcționari publici, adevărați mesia gata să salveze poporul consumator.

Vă spunem de ani de zile că acești oameni mint așa cum respiră.



Ei bine, au mințit și în ultimele luni, chiar și în ultimele zile.

Așadar, într-un moment de sinceritate, vicepreședintele Obretin a cerut asumare din partea actualei conduceri a ANPC, care a știut despre reorganizare.



Deși au susținut, inclusiv acum câteva zile, că nu ei... nenorociții ăia de la Minister, de la Cancelarie. Ei sunt oameni buni, ce naiba! Suntem o familie, nu-i așa?

Ei bine, au mințit!



Asta după ce au angajat zeci de oameni în ultimul an. Deși se vorbește despre dificultăți de ani de zile.



Cine a cerut? Cine a justificat necesitatea? Cine a aprobat?



Nu doar că au știut, chiar au propus tăieri de posturi... dar mai mult prin țară.



Ca doar ce să tăiem de la ei, de acolo? Că așa-i la noi... doi cu mapa și unul cu sapa. Și ăla cu sapa trebuie să le știe pe toate și să facă de toate... simultan, din cele 10 tematici pe care le avem în lucru. Și să facă multe și cu amenzi, și apoi trebuie să și raporteze“, scriu angajații ANPC pe grupurile interne.

Șefii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, chemați la concurs

Ei îi cheamă la concurs pe șefii instituției și solicită prezentarea publică a corespondențelor privitoare la reorganizarea instituției prin reducerea numărului de posturi cu 20%.

„Să revenim!



Înțelegem că dl. Hotca a știut, a validat propunerile. Înțelegem că dna. Vasile a creionat propunerile. Probabil împreună cu dna. Groza?



Și dl. Anghel nimic nu a știut, știm că el e prietenul și aliatul nostru.



L-au lucrat oamenii ăștia pe la spate, că nu face el așa ceva. ????



Dar ufff, ce bine că uite, posturile lor cam rămân. Și ale lor, și la câțiva șefi serviciu, oameni de încredere firește, să iasă treaba.

Doamne ferește, nu mai aveam la cine să raportăm. Și rămâneam așa, necoordonati. Nu ne mai înjura nimeni și noi ne leneveam... Ferească Sfântu’, poate ajungeam chiar așa de plictisiți încât rezolvam reclamațiile.

Haideți să facem un exercițiu de sinceritate. Haideți să cerem la ANPC să comunice tuturor secretariatelor din țară toată corespondența purtată pentru reorganizare. Răspunsuri, propuneri, organigrame, anexe etc.



Dar nu așa, pe WhatsApp. Nu, oficial, asumat de conducere.

Să vedem și noi cât au luptat, cât s-au zbătut.

Și apoi DEMISIA, domnilor și doamnelor directori, mai mici sau mai mari.



Cu „D” mare, ne permitem să vă reamintim.

Acum, noi, cei de la execuție, haideți să vedem partea bună a lucrurilor.



Oamenii ăștia, șefii, vor trebui să dea concursuri. Indiferent ce cred și speră unii dintre ei.



Poate, cine știe, dacă aceste concursuri nu vor mai fi ca cele pe care le-au dat data trecută, poate vor trebui chiar să învețe.



Poate avem și probe practice, să scrie și ei un proces-verbal complex în 20 de minute.

Poate mergem și noi la concursuri, asta chiar ar fi ceva, nu credeți?“, se întreabă angajații ANPC pe grupurile interne.

