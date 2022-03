Războiul lui Putin goleşte rafturile magazinelor din Rusia şi portofelele oamenilor / video

De la dispozitive medicale, la bunuri de bază şi electronice, pre­ţu­rile multor produse au crescut în Rusia, în urma sanc­ţiu­nilor. Achiziţiile din panică de bunuri de bază ale căror preţuri au fost pla­fo­nate sunt la ordinea zilei, ruşii aşteptându-se la penurii de bunuri im­portate şi o criză a cos­turilor de trai, odată cu deprecierea masivă a rublei.

Guvernul a înfiinţat o linie telefonică de urgenţă pentru plângeri venite din partea oamenilor cu pri­vire la creşteri incorecte de preţuri.

Economiştii se aşteaptă ca o combinaţie de sancţiuni, dobânzi ridicate, inflaţie în creştere dramatică, ieşiri de capital, investiţii de business diminuate şi încredere slabă a consumatorilor să împingă Rusia într-o recesiune profundă în acest an.

Canalele de social media din Rusia sunt inundate de imagini cu rafturi goale şi filmări cu oameni în goana după produse de bază.

Produsele alimentare sunt printre cele cu cea mai redusă probabilitate de a fi afectate de sancţiuni, spun analiştii, pentru că cele mai mari supermarketuri stochează bunuri importate, iar Rusia şi-a crescut producţia agricolă din 2014, notează Mediafax. Mulţi ruşi care câştigă de pe urma comerţului extern şi-au văzut tăiată sursa de venit, incapabili să primească plăţi internaţionale după ce Visa, Mastercard, Western Union şi PayPal şi-au suspendat operaţiunile.

Mevlut Cavusoglu, ministrul turc de Externe, a afirmat, joi, că ar fi posibil un summit al preşedinţilor Rusiei şi Ucrainei, Vladimir Putin şi Volodimir Zelenski, dacă delegaţiile celor două ţări ajung la un acord în cursul negocierilor pentru încetarea conflictului militar.

„Dacă se ajunge la un acord asupra problemelor în care observăm o apropiere de poziţii, există o posibilitate pentru o întâlnire a celor doi lideri", a declarat Mevlut Cavusoglu, referindu-se la Vladimir Putin şi Volodimir Zelenski.

Ministrul de Externe de la Ankara este optimist asupra şanselor unui acord de încetare a confruntărilor militare în Ucraina, deşi admite să este „dificil să existe anticipări într-un război”.

People in Moscow fighting for.. SUGAR. Well, dear Russian citizens, this is only beginning. pic.twitter.com/dsS4qb7QkI