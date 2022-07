Războiul borșului a fost câștigat de ucraineni. UNESCO l-a declarat patrimoniu cultural

Agenția culturală a Națiunilor Unite (UNESCO) a înscris borșul și prepararea lui în Ucraina pe lista patrimoniului cultural pe cale de dispariție. UNESCO a făcut anunțul vineri, spunând că decizia a fost luată de un comitet într-un proces accelerat – „în regim de urgență extremă” – determinat de invazia Rusiei în Ucraina și de ”impactul negativ al războiului asupra acestei tradiții”.



Pe Twitter, agenția a transmis că procesul de gătire al supei de borș a fost ”amenințat de fragmentarea comunităților din cauza războiului, dar este un simbol al speranței pentru acestea”. Ucraina consideră borșul o mâncare națională. Felul de mâncare este, de asemenea, consumat pe scară largă în Rusia și în alte țări din Europa de Est.

Kievul a salutat mișcarea, ministrul ucrainean al Culturii, Oleksandr Tkachenko, spunând pe Telegram că ”victoria în războiul borșului este a noastră”. Ucraina ”va câștiga atât în ​​războiul borșului, cât și în acest război”, a mai spus Tkachenko, citat de AlJazeera.



Adăugarea practicilor și culturilor pe lista UNESCO are ca scop mobilizarea atenției pentru a se asigura că acestea sunt păstrate în ciuda riscurilor la adresa existenței lor.

????BREAKING: Culture of Ukrainian borscht cooking inscribed on the List of Intangible Cultural Heritage in Need of Urgent Safeguarding.



This #IntangibleHeritage is threatened by the fragmentation of communities due to war but is a symbol of hope for them.https://t.co/ksqkoSTMjD pic.twitter.com/idcVcR7R8t