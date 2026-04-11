Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 43. Negocierile dintre SUA şi Iran au început la Islamabad

Update 4: Negocierile dintre SUA şi Iran au început la Islamabad

Negocierile dintre Iran şi SUA care vizează încheierea războiului din Orientul Mijlociu au început sâmbătă la Islamabad, a anunţat premierul pakistanez Shehbaz Sharif, care s-a întâlnit separat cu cele două delegaţii, relatează AFP.

"Odată cu începerea discuţiilor de la Islamabad, premierul s-a întâlnit cu JD Vance", vicepreşedintele american care conduce delegaţia SUA, a anunţat biroul de presă al lui Sharif într-un comunicat.

Înainte de discuţii, care se deschid într-un climat de profundă neîncredere şi pentru care nici agenda, nici formatul - direct sau indirect - nu au fost specificate, premierul s-a întâlnit şi cu delegaţia iraniană.

"Salutând angajamentul ambelor delegaţii faţă de un dialog constructiv, premierul şi-a exprimat speranţa că aceste discuţii vor duce la o pace durabilă în regiune", a adăugat biroul lui Sharif.

Declanşat pe 28 februarie de o ofensivă israeliano-americană împotriva Iranului, războiul a provocat mii de morţi, în special în Iran şi Liban, şi zguduie economia mondială.

Întâlnirea a avut loc la Hotelul Serena, conform televiziunii de stat iraniene. Iranul urma să decidă ulterior dacă va începe sau nu negocierile în aceeaşi zi, potrivit agenţiei de ştiri iraniene Fars.

JD Vance a sosit la acelaşi hotel în jurul prânzului, ora locală, la scurt timp după aterizarea la Islamabad, devenit un oraş fantomă sub pază strictă. El urmează să conducă delegaţia americană, care îi include şi pe trimisul special Steve Witkoff şi pe Jared Kushner, ginerele lui Donald Trump.

La rândul său, Pakistanul a reunit o echipă de experţi pentru a contribui la discuţiile privind traficul maritim, problemele nucleare şi alte subiecte cheie, a declarat pentru AFP o sursă diplomatică apropiată situaţiei.

Întâlnirea este urmărită îndeaproape de alţi actori care au contribuit la eforturile diplomatice, Egipt, Turcia şi China, cu care Pakistanul continuă să se coordoneze, a adăugat sursa.

Update 3: Criza combustibililor provocată de războiul din Iran ameninţă producţia de orez în Asia

Câmpurile cu orez pregătite pentru recoltat sunt inactive, iar fermierii se gândesc să renunţe la semănatul orezului pentru sezonul următor, deoarece creşterea costurilor combustibilului şi a îngrăşămintelor din cauza războiului din Orientul Mijlociu afectează una dintre cele mai mari regiuni de cultivare a orezului din lume, transmite Bloomberg.

În Asia de Sud-Est, zeci de milioane de mici fermieri se luptă să găsească îngrăşăminte la preţuri accesibile, precum şi motorina necesară pentru tractoare, pompe de irigaţii şi plantatoare de orez. În Thailanda, unii fermieri lasă recolta în pământ, deoarece este prea scumpă să fie recoltată.

Lipsa combustibililor şi a îngrăşămintelor scoate în evidenţă modul în care războiul din Iran a răsturnat comerţul global şi a provocat îngrijorări cu privire la lipsa alimentelor. Pe lângă faptul că a dus la creşterea preţurilor petrolului, închiderea Strâmtorii Ormuz, care rămâne în mare parte blocată în pofida unui armistiţiu temporar, a blocat o rută vitală pentru livrările de îngrăşăminte şi combustibil, Asia fiind afectată în mod special.

"Sunt mulţi fermieri panicaţi", a declarat Patrick Davenport, director la BRM Agro, un cultivator de orez în Cambodgia, unde aproximativ trei sferturi din populaţie trăieşte în zone rurale. Potrivit lui Davenport, unii fermieri sunt reticenţi să continue să planteze orez în această lună fără un profit garantat.

În Filipine, principalul importator de orez din lume şi, de asemenea, un important producător, producţia de orez ar putea scădea cu cel puţin 10% în acest an, susţine Raul Montemayor, managerul naţional al Federaţiei Cooperativelor Fermierilor Liberi. Aceasta ar putea însemna pierderea a aproximativ două milioane de tone de orez, având în vedere că producţia naţională este estimată la 20,3 milioane de tone.

"Aceasta este o posibilitate foarte mare, iar reducerea se va resimţi în timpul următorului sezon de recoltă, din septembrie sau octombrie", a declarat Montemayor.

Orezul este un aliment de bază pentru mai mult de jumătate din populaţia lumii, precum şi un mijloc de trai pentru comunităţile rurale dintr-o regiune în care agricultura reprezintă încă o mare parte din activitatea economică. Fermierii care se luptă cu costurile mari cu inputurile, care s-au dublat sau chiar triplat, se trezesc acum presaţi şi de preţurile scăzute la care trebuie să îşi vândă produsele.

Afectate de stocurile mari, preţurile de referinţă pentru orezul alb thailandez au coborât, la sfârşitul lunii octombrie, la cel mai scăzut nivel din ultimul deceniu şi de atunci şi-au revenit doar parţial, petrecând cea mai mare parte a lunii trecute sub 400 de dolari pe tonă.

"Marjele sunt extrem de mici, ceea ce înseamnă că vor planta mai puţin", a declarat Maximo Torero, economistul-şef al Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Alimentaţie şi Agricultură, care a menţionat că o nouă închidere a strâmtorii Ormuz, timp de 20 până la 30 de zile, ar afecta oferta de alimente încă din a doua jumătate a anului. Lipsa de inputuri poate fi rezolvată doar dacă navele pot începe să se deplaseze din nou prin strâmtoare. "Nu văd nicio altă soluţie", a spus Torero.

Lipsa inputurilor nu putea veni într-un moment mai prost pentru cultivatorii de orez din Asia de Sud-Est, mulţi dintre aceştia cultivând două sau mai multe culturi pe an şi care, în prezent, sunt între două sezoane. Recoltarea câmpurilor din sezonul secetos este în curs de desfăşurare, în timp ce începe plantarea pentru principalele culturi de orez din sezonul ploios în Thailanda şi Filipine.

"Acesta este momentul în care toate aceste costuri cu combustibilul încep să conteze foarte mult. Costurile cu îngrăşămintele vor conta foarte mult. Disponibilitatea va conta foarte mult", a declarat Alisher Mirzabaev, specialist în analiza politicilor şi schimbările climatice la Institutul Internaţional de Cercetare a Orezului. "În ceea ce priveşte securitatea alimentară, suntem protejaţi de stocurile existente - dar nu ar trebui să fim indolenţi", a avertizat Mirzabaev.

Întrucât perturbările ar putea să se prelungească, fermierii caută modalităţi creative de a-şi reduce dependenţa de îngrăşămintele şi combustibilii importaţi. Unii trec de la orez la porumb, care necesită mai puţină apă de la maşinile de irigat alimentate cu motorină. BRM, compania din Cambodgia, a decis să accelereze planurile de majorare a producţiei de îngrăşăminte bio-organice şi caută furnizori de tractoare electrice şi pompe de apă alimentate cu energie solară pentru a reduce consumul de combustibil.

Însă opţiunile sunt limitate pentru mulţi alţi fermieri care depind de orez pentru a-şi asigura mijloacele de trai, lăsându-le puţine alternative decât să continue să planteze, chiar dacă asta înseamnă să absoarbă pierderile.

"Nu avem de ales. Trebuie doar să riscăm şi să plantăm din nou, decât să lăsăm pământul în pârloagă", a spus Ruel Bantugan, un cultivator de orez din provincia Bataan din Filipine.

Update 2: Vicepreşedintele american JD Vance a ajuns în Pakistan pentru discuţii cu Iranul

Vicepreşedintele american JD Vance a ajuns sâmbătă în Pakistan, unde sunt programate negocieri între Statele Unite şi Iran pentru a pune capăt războiului din Orientul Mijlociu, conform AFP şi Reuters

Vicepreşedintele, care conduce delegaţia americană, a fost întâmpinat de puternicul şef al armatei pakistaneze, Asim Munir, şi de ministrul de externe Ishaq Dar la sosirea sa la baza aeriană Nur Khan, lângă Islamabad.

Din delegaţia SUA mai fac parte emisarul special al preşedintelui Donald Trump, Steve Witkoff, şi ginerele liderului de la Casa Albă, Jared Kushner.

Delegaţia iraniană, condusă de preşedintele parlamentului, Mohammad Baqer Qalibaf, şi de ministrul de externe, Abbas Araqchi, a sosit vineri.

Acestea vor fi discuţiile la cel mai înalt nivel dintre SUA şi Iran de la Revoluţia Islamică din 1979 şi primele negocieri oficiale faţă în faţă între cele două părţi din 2015, când au ajuns la un acord privind programul nuclear al Iranului.

Update 1: Strâmtoarea Ormuz va fi "deschisă în curând", afirmă Trump

Preşedintele american Donald Trump a afirmat vineri că Strâmtoarea Ormuz va fi "deschisă în curând", chiar dacă navigaţia pe această cale maritimă vitală pentru comerţul global rămâne sever restricţionată de Iran, relatează AFP şi Reuters.

"Vom deschide Golful cu sau fără ei - sau strâmtoarea, cum o numesc ei", a declarat preşedintele SUA, referindu-se la iranieni.

"Se va întâmpla destul de repede şi, dacă nu se va întâmpla, vom putea să obţinem acest lucru", le-a declarat Trump reporterilor înainte de a se îmbarca în Air Force One pentru o deplasare în Virginia.

"Se va deschide automat" pentru că, altfel, Iranul "nu face bani", a afirmat el.

Trump a sugerat, de asemenea, că alte ţări vor oferi ajutor, dar nu a menţionat nicio ţară.

"Alte ţări folosesc strâmtoarea. Aşadar, avem şi alte ţări care vor veni, şi ele vor ajuta", a spus Trump.

Oficiali iranieni de rang înalt au sosit în capitala Pakistanului, Islamabad, pentru discuții privind încetarea focului cu SUA, inclusiv președintele Parlamentului de la Teheran, Mohammad Bagher Ghalibaf, și ministrul de externe Abbas Araghchi.

JD Vance: "Suntem pregătiți să negociem cu Iranul cu bună-credință"

Negociatorul principal al SUA, vicepreședintele JD Vance, a declarat înainte de plecarea către discuțiile din Pakistan: "Dacă iranienii sunt dispuși să negocieze cu bună-credință, noi suntem cu siguranță dispuși să întindem o mână deschisă"