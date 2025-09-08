Răspunsul Rusiei la noile sancțiuni planificate de Trump și UE

Regimul condus de Vladimir Putin a răspuns amenințărilor occidentale privind impunerea unor noi sancțiuni împotriva Federației Ruse.

Kremlinul a transmis, luni, 8 septembrie, că nicio sancțiune nu va forța vreodată Rusia să își schimbe cursul în războiul din Ucraina, la doar câteva ore după ce Statele Unite și Uniunea Europeană au susținut că iau în calcul restricții economice suplimentare, transmite Reuters.

Occidentul a impus zeci de mii de sancțiuni Rusiei după izbucnirea războiului din Ucraina, aflat în al patrulea an, și pentru anexarea Crimeei din 2014, în încercarea de a afecta economia de 2,2 trilioane de dolari a Rusiei și de a submina sprijinul pentru președintele Vladimir Putin.

Economia rusă, despre care Vladimir Putin afirmă că a crescut mai rapid decât cele ale țărilor din G7 și că a contrazis previziunile occidentale privind un colaps, a fost susținută în mare parte de cheltuielile pentru efortul de război. Liderul de la Kremlin le-a cerut companiilor și oficialilor să găsească modalități de a sfida sancțiunile.

Rusia continuă războiul în Ucraina, indiferent de amenințări

„Nicio sancțiune nu va putea forța Federația Rusă să își schimbe poziția consecventă despre care președintele nostru a vorbit în repetate rânduri”, a declarat Peskov pentru jurnalistul Kremlinului, Alexander Yunashev.

Președintele american Donald Trump a spus că este pregătit să treacă la o a doua fază a sancțiunilor împotriva Rusiei, duminică, aceasta fiind cea mai clară sugestie de până acum că ar putea înăspri restricțiile împotriva Moscovei sau a celor care importă petrol rusesc.

Președintele Consiliului European, Antonio Costa, a declarat că noile sancțiuni ale Uniunii Europene sunt coordonate îndeaproape cu SUA.

Rusia controlează o cincime din teritoriul Ucrainei și a lansat, weekendul trecut, cel mai mare atac aerian de la începutul războiului, incendiind clădirea principală a guvernului din Kiev și ucigând cel puțin patru persoane, potrivit oficialilor ucraineni.

Moscova a transmis că a folosit avioane, drone, rachete și artilerie pentru a lovi fabrici de armament, aerodromuri, arsenale și infrastructura de transport utilizată de armată.

